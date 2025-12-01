ARA
DOLAR
42,44
0,02%
DOLAR
EURO
49,26
-0,09%
EURO
GRAM ALTIN
5732,13
-0,85%
GRAM ALTIN
BIST 100
11157,44
0,37%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Bankacılık sektörünün ekim ayı net kârı açıklandı

Bankacılık sektörünün ekim ayı net kârı açıklandı

Türk bankacılık sektörünün net kârı, 2025 yılının Ekim ayında 751,6 milyar lira olarak açıklandı.


Son Güncellenme:
Bankacılık sektörünün ekim ayı net kârı açıklandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Ekim 2025 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporunu yayımladı.

Buna göre, Ekim 2025 döneminde Türk bankacılık sektörünün, aktif büyüklüğü 44 trilyon 118 milyar 718 milyon lira oldu. Sektörün aktif toplamı 2024 yıl sonuna göre 11 trilyon 451 milyar 36 milyon lira arttı.

Böylece 2024 yılı sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 35,1, krediler toplamı yüzde 34,5, menkul değerler toplamı yüzde 30,5 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,39 oldu.

Bankacılık sektörünün öz kaynak toplamı arttı

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2024 yılı sonuna göre yüzde 34,2 artışla 25 trilyon 366 milyar 701 milyon liraya yükseldi.

2024 yılı sonuna göre, bankacılık sektörünün öz kaynak toplamı yüzde 30,8 artışla 3 trilyon 804 milyar 281 milyon liraya ulaştı.

Bu dönemde, sektörün dönem net karı 751 milyar 636 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,88 oldu.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL