Barclays TCMB tahminini öne çekti

Barclays Plc ekonomistleri, Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimlerine Kasım ayında başlamasını beklediklerini bildirdi. Ekonomistler daha önce ilk indirimi Ocak ayında bekliyordu.

Ercan Ergüzel’in de aralarında bulunduğu ekonomistler Çarşamba günü yayımladıkları Gelişmekte Olan Piyasalar Çeyreklik Raporu’nda, Kasım ayındaki ilk faiz indirimi sonrası TCMB’nin her toplantıda 250’şer baz puanla indirimlere devam etmesini, politika faizinin Ağustos 2025’e kadar yüzde 25’e düşürülmesini beklediklerini dile getirdi.

Ekonomistler, Eylül 2025’te gerçekleşen enflasyona göre reel politika faizinin negatife döneceğini öngörüyor.