Başkanın ofisine izinsiz giren iki kişi işten çıkarıldı

CNBC'nin haberine göre olay, geçtiğimiz hafta, Washington’daki merkezde, İsrail ordusunun Gazze’de Microsoft yazılımlarını kullandığı iddialarına karşı düzenlenen protestolar sırasında yaşandı. No Azure for Apartheid adlı gruba bağlı çalışanlar, Smith’in ofisine girerek şirketin İsrail’e yönelik doğrudan ve dolaylı tüm desteğini sonlandırmasını talep etti.

Grup, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada Riki Fameli ve Anna Hattle’ın işten çıkarıldığını duyurdu.

Microsoft ise yaptığı resmi açıklamada, “iki çalışanın, şirket politikaları ve davranış kurallarının ciddi şekilde ihlal edilmesi nedeniyle” görevlerine son verildiğini bildirdi. Açıklamada ayrıca, söz konusu eylemlerin “çalışanlardan beklenen standartlarla bağdaşmadığı” ve konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Şirketin, güvenlik güçleriyle iş birliği yaptığı da ifade edildi.

Başkan Brad Smith, protestocuların ofise giriş sırasında insanları engellediğini, telefonları dinleme cihazı gibi kullandığını ve polis müdahalesine kadar çıkmayı reddettiklerini öne sürdü.

The Guardian’ın haberine göre, İsrail ordusunun Microsoft’un Azure bulut altyapısını Filistinlilerin telefon görüşmelerini depolamak için kullandığı iddiaları üzerine şirket, üçüncü taraf bir inceleme başlattı.