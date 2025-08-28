ARA
  • Borsada bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (28 Ağustos)

Borsada bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (28 Ağustos)

Borsa İstanbul'da bugün 1 hissenin fiyatında hem bedelli hem bedelsiz; 1 hissenin fiyatında bedelsiz sermaye artırımı; 1 hissenin fiyatında ise kar payı dağıtımı nedeniyle düzeltme var. İşte o şirketler:


Borsada bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (28 Ağustos)

Borsa İstanbul'dan hak kullanımına (Gentaş, Türker Proje, Türkiye Sigorta)  ilişkin yapılan açıklama şöyle:

  • GENTS.E %150 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 8,464 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • TURGG.E %600 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 49,694 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • TURGG.E %1100 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 49,694 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • TURSG.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2 TL Teorik Fiyat: 9,52 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
