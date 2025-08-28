Borsada bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (28 Ağustos)

Borsa İstanbul'dan hak kullanımına (Gentaş, Türker Proje, Türkiye Sigorta) ilişkin yapılan açıklama şöyle:
- GENTS.E %150 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 8,464 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
- TURGG.E %600 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 49,694 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
- TURGG.E %1100 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 49,694 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
- TURSG.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2 TL Teorik Fiyat: 9,52 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)