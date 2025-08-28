Türkiye'nin mavi altını: 130 Milyon dolarlık gelir

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Türkiye'nin levrek ve çipurada dünya lideri olduğunu, mavi yüzgeçli orkinosta da önemli konumda bulunduklarını söyledi.

Akdeniz'in uluslararası sularında ve Malta kıyıları açıklarında yakalanan orkinosun önemli bölümünün Japonya ve Güney Kore'ye ihraç edildiğine dikkati çeken Kızıltan, Türk balıkçılarının yakaladığını bu ülkelerin tükettiğini kaydetti.

Su ürünleri yetiştiricilği ve avcılığında dünyada söz sahibi olduğunu vurgulayan Kızıltan, ihracatlarını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.