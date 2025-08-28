Kilis'te kırmızı biber hasadı başladı... Kaç ton rekolte bekleniyor?

Duman, 20 dönümden yaklaşık 5 ton toz biber rekoltesi beklediğini vurgulayarak, "Hasadımız başladı. Bu yıl rekolte, iklim şartları ve havaların sıcak olmasından dolayı düşük. Ama genel anlamda rekolteden memnunuz. Biberlerimizi toplayıp sahalarda kuruttuktan sonra satışa hazır hale getiriyoruz. Biberleri tüm illere gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.