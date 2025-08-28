ARA
Ekonomik güven endeksi 5 ayın zirvesinde

Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 96,3 iken, Ağustos ayında yüzde 1,7 oranında artarak 97,9 değerini aldı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Bir önceki aya göre Ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 84,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 100,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 111,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 oranında artarak 108,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4,0 oranında azalarak 85,3 değerini aldı.

