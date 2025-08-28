Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket (27 Ağustos)

Şirketin açıklaması şöyle: Şirketimiz iştiraki olan EGaraj Elektrikli Taşıtlar Danışmanlık ve Servis Hizmetleri A.Ş ("E-Garaj"), bilindiği üzere elektrikli araçların bakım, onarım ve ekspertiz hizmetlerinin yanı sıra, çok markalı sıfır ve ikinci el elektrikli araçların alım-satımını gerçekleştirmektedir. Şirket, YoYo, Hattat Regis, Tazzari ve EVclinic markalarının Türkiye distribütörüdür. Özellikle EVclinic distribütörlüğü ile, elektrikli araç motorları ve batarya sistemlerinin bakım ve onarımında alanındaki liderliğini sürdürmeyi hedeflemektedir. Ayrıca Voltify, Alba e-bikes ve Actio gibi yeni nesil mobilite şirketleriyle de stratejik iş birlikleri geliştirmektedir.

E-Garaj tarafından bugün Şirketimize iletilen bilgi kapsamında, Türkiye'nin en köklü ve Alman ortaklı premium otomotiv markasının ikinci el elektrikli araç satış ve ekspertiz partnerliği üzerine taraflar arasında bir anlaşma imzalanmış ve iş birliğine gidilmiştir. İlgili anlaşmanın hem ciro hem de karlılık açısından olumlu katkı yapması beklenmektedir.

EPDK tarafından yayımlanan Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri Aralık 2024 raporuna göre Türkiye'de elektrikli araç sayısı son 3 yılda (2021-2024) 7.694'den 185.513 adete, 2025 Haziran ayında ise 268.057 adete (%3480) yükselmiş ve ciddi bir büyüme ivmesi yakalamıştır. Aynı dönem sonu itibariyle toplam şarj soketi sayısı benzer bir büyüme trendi ile 31.433 adet olmuştur. İlgili istatistiklere dayanarak şarj hizmetlerinin önümüzdeki yıllarda daha da ivmelenerek büyüyeceği öngörülmektedir.