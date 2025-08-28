Hakemle tartıştı, raketini kırdı: Ünlü tenisçiye ceza

Turnuvadaki 13 numaralı seribaşı olan Medvedev, hakeme yönelik itirazları nedeniyle 30 bin dolar, raketini kırdığı için de 12 bin 500 dolar ceza aldı.

CBS News'ün haberine göre olay, maçın ikinci maç puanı sırasında bir fotoğrafçının karşılaşmanın bittiğini sanarak korta girmesiyle başladı. Başhakem Greg Allensworth, fotoğrafçıyı korttan çıkardı ve Bonzi’ye yeniden ilk servis hakkı tanıdı. Buna tepki gösteren Medvedev yaklaşık altı dakika boyunca hakemle tartıştı. Seyirciler bu sırada “ikinci servis” diye tezahürat yaptı ve yuhaladı.

Medvedev, hakem sandalyesinin arkasındaki mikrofonlara, “Arkadaşlar, eve gitmek istiyor. Burada bulunmaktan hoşlanmıyor. Maç başına ücret alıyor, saatlik değil” sözleriyle tepkisini sürdürdü.

İlk iki seti kaybeden Medvedev, üçüncü ve dördüncü setleri kazanmasına rağmen maçı beş sette kaybetti.

Karşılaşma sonrasında raketini defalarca sandalyesine vurarak kırdı. Bu mağlubiyet, Medvedev’in üst üste üçüncü Grand Slam turnuvasında ilk turda elenmesi ve Bonzi’ye karşı ikinci Grand Slam yenilgisi oldu.

Medvedev’in daha önce de benzer olaylara karıştığı biliniyor.

2019’da seyircilere el hareketi yapması, top toplayıcıdan zorla havlu alması ve raketini hakeme doğru fırlatması nedeniyle ceza almıştı. Bu yılın başlarında kamera ve raket kırma davranışları nedeniyle 76 bin dolar, 2017’de Wimbledon’da hakem Mariana Alves’e cüzdanından bozuk para fırlattığı için de para cezasına çarptırılmıştı.