Altın güne nasıl başladı? 28 Ağustos altın fiyatları

Altının gramı, yeni işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından 4 bin 480 liradan işlem görüyor.


Altının gramı dün günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 4 bin 482 liradan tamamlamıştı. Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 4 bin 480 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 350 liradan, Cumhuriyet altını 29 bin 300 liradan satılıyor.

Altının onsu ise güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,1 azalışla 3 bin 395 dolardan işlem görüyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise başta ABD'de büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 350 dolar seviyesinin destek, 3 bin 400 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

