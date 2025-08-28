"Sürdürülebilir ürünlere olan talep artıyor"

Yaz tatili sona ererken milyonlarca öğrenci, yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklara başladı. Okul alışverişleri, defterden kaleme, sanatsal ürünlerden teknolojik araçlara kadar geniş bir yelpazede devam ediyor. Ebeveynler ise hem kaliteli hem de bütçe dostu ürünleri tercih etmenin yanında, çevreye duyarlı ve sağlık testlerinden geçmiş ürünlere yöneliyor.

Bu yıl, sadece temel kırtasiye malzemeleri değil; sanatsal aktiviteleri destekleyen yaratıcı ürünler de alışveriş listelerinde kendine yer buluyor. Özellikle geri dönüştürülmüş materyallerden üretilen ve çevre dostu özellikleriyle öne çıkan ürünler, bilinçli tüketicilerin öncelikli tercihi haline geldi.

Okula dönüş döneminde edding Türkiye de, 100’ün üzerinde ürün çeşidiyle sahada. edding Türkiye Genel Müdürü Yüce Tümer, bu yılın öne çıkan trendlerini ve markanın yaklaşımını şöyle aktarıyor: “Portföyümüzde beyaz yazı tahtası kalemleri, fosforlu kalemler, asetat ve keçeli kalemler, fineliner grubu ve teknik çizim kalemlerinin yanı sıra; fırça uçlu keçeli kalemler, akrilik boya kalemleri, tekstil ve porselen kalemleri gibi sanatsal aktivitelerde kullanılan ürünler de bulunuyor.”

Bu yıl da çevre dostu ürünleriyle dikkat çeken marka, EcoLine serisi ile geri dönüştürülmüş plastikten üretilen tahta kalemleri ve şeker kamışından elde edilen biyoplastik içeriğe sahip fosforlu kalemler sunuyor. Sürdürülebilirliğin artık bir trend değil, bir zorunluluk olduğuna vurgu yapan Tümer, “Sürdürülebilir ürünlere olan talep her geçen yıl artıyor. Bilgi akışı çoğaldıkça, tüketicilerin bu konudaki hassasiyeti de büyüyor. Biz de bu bilinçle hem doğa dostu hem de yüksek performanslı ürünler geliştiriyoruz” diyor.

YENİDEN DOLDURLABİLEN ÜRÜNLER ÖNE ÇIKIYOR

Ağustos itibariyle ciddi bir satış ivmesi yakaladıklarını söyleyen Tümer, tüketici davranışlarındaki değişime ilişkin şunları söylüyor: “Özellikle yeniden doldurulabilir ürünlerimize olan ilgi artıyor. Bir beyaz tahta kaleminin bir şişe mürekkep ile 15 defa doldurulabiliyor olması, hem ekonomik hem de çevresel açıdan büyük avantaj sağlıyor.”

Ebeveynlerin ürünlerin zararlı madde içermemesi, hafif kokulu olması ve kalite testlerinden geçmiş olmasına büyük önem verdiğini belirten Tümer, “edding olarak tüm ürünlerimiz gerekli analizlerden geçiyor ve uluslararası kalite standartlarına uygun şekilde üretiliyor” diyor.