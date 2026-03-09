Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2026 bayram ikramiyesi ne kadar?

Ramazan Bayramı ikramiyesi heyecanı Mart ayının gelmesiyle zirveye ulaştı. Bugün 9 Mart 2026 ve bayrama sayılı günler kala ödeme takvimi ile tahmini tutarlar netleşmeye başlıyor. 2026 yılı Ramazan Bayramı'nın ilk günü 20 Mart Cuma gününe denk geliyor. Bu doğrultuda ikramiye sürecine dair bilmeniz gereken tüm detaylar şöyle:
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in TBMM’de yaptığı son açıklamalarla birlikte, 2026 yılı emekli bayram ikramiyesi tutarı ve ödeme süreci üzerindeki belirsizlikler netleşti. Mevcut ekonomik tablo ve bütçe disiplini vurgusuyla yapılan açıklamada öne çıkan başlıklar şunlardır:
2026 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar?
Abdullah Güler’in ifadelerine göre, bu yıl emekli bayram ikramiyelerine ek bir zam öngörülmüyor.
Tutar: Hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı için ikramiyeler 4.000 TL olarak belirlendi.
Bütçe Yükü: Bu ödemeler için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bütçeden yaklaşık 150 milyar TL seviyesinde bir kaynak aktarıldığı belirtildi.
Gerekçe: Orta Vadeli Program (OVP) kapsamındaki bütçe disiplini, bölgesel savaş riskleri nedeniyle artan petrol ve doğalgaz fiyatları ile tedarik zinciri sıkıntıları, artış yapılmamasının temel nedenleri olarak gösterildi.
İkramiyeler Ne Zaman Yatacak?
2026 yılı Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihleri arasında kutlanacak. Resmi ödeme takvimi henüz netleşmemiş olsa da geçmiş yıllardaki uygulamalar baz alındığında beklentiler şu yöndedir:
Tahmini Tarih Aralığı: Ödemelerin 9 - 15 Mart 2026 tarihleri arasında tamamlanması bekleniyor.
Ödeme Yöntemi: İkramiyeler, emeklilerin maaşlarını aldıkları banka hesaplarına tahsis numaralarına göre sırayla yatırılacak.
Kimler Faydalanacak?
İkramiye ödemeleri; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanları, yaşlılık aylığı alanları, şampiyon sporcuları, şehit yakınlarını ve gazileri kapsıyor.
Not: Dul ve yetim aylığı alan vatandaşlarımıza ödemeler, hisse oranları (%75, %50, %25) doğrultusunda yapılacaktır.