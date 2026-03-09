Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2026 bayram ikramiyesi ne kadar?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in TBMM’de yaptığı son açıklamalarla birlikte, 2026 yılı emekli bayram ikramiyesi tutarı ve ödeme süreci üzerindeki belirsizlikler netleşti. Mevcut ekonomik tablo ve bütçe disiplini vurgusuyla yapılan açıklamada öne çıkan başlıklar şunlardır:

2026 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar?

Abdullah Güler’in ifadelerine göre, bu yıl emekli bayram ikramiyelerine ek bir zam öngörülmüyor.

Tutar: Hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı için ikramiyeler 4.000 TL olarak belirlendi.

Bütçe Yükü: Bu ödemeler için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bütçeden yaklaşık 150 milyar TL seviyesinde bir kaynak aktarıldığı belirtildi.

Gerekçe: Orta Vadeli Program (OVP) kapsamındaki bütçe disiplini, bölgesel savaş riskleri nedeniyle artan petrol ve doğalgaz fiyatları ile tedarik zinciri sıkıntıları, artış yapılmamasının temel nedenleri olarak gösterildi.