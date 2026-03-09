Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart Fed faiz beklentisi ne yönde?

Ocak ayındaki durağan seyir ve beklentilerin üzerinde seyreden enflasyon verilerinin ardından, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından alınacak kararlar küresel piyasalarda yönü tayin edecek.
Yılın ikinci FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantısı, 17-18 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Faiz kararı, toplantının ikinci günü olan 18 Mart akşamı (TSİ 21.00 sularında) açıklanacak ve hemen ardından Başkan Jerome Powell’ın basın toplantısı takip edilecek.
Piyasaların Beklentisi ve Senaryolar
Finans çevreleri, Fed’in bu toplantıda izleyeceği stratejiye dair iki ana senaryo üzerinde duruyor:
Faiz Artırımı / Sabit Tutma: Ocak ayı enflasyon rakamlarının hedeflenen %2 bandına inmekte zorlandığı görülürse, Fed'in "şahin" duruşunu koruyarak faizleri sabit tutması veya sembolik bir artışa gitmesi bekleniyor.
İndirim Sinyali: Eğer istihdam verilerinde bir soğuma ve ekonomik büyümede yavaşlama işaretleri netleşirse, Powell’ın yılın geri kalanı için ilk faiz indirimi takvimine dair "güvercin" mesajlar vermesi umuluyor.
Mart ayı toplantısının en önemli özelliği, üyelerin geleceğe dönük faiz beklentilerini içeren "Noktasal Grafik" (Dot Plot) verilerinin güncellenecek olmasıdır. Bu grafik, piyasalara 2026 sonu ve 2027 yılı için Fed’in rotasına dair en net projeksiyonu sunacak.
Piyasa Etkileri: Altın, Dolar ve Kripto
Dolar Endeksi (DXY): Fed'in sıkı para politikasında ısrarcı olması durumunda doların küresel çapta güç kazanması bekleniyor.
Altın (XAU/USD): Faiz indirim sinyalleri altın fiyatlarını destekleyebilirken, yüksek faiz beklentisi baskı oluşturmaya devam edebilir.
Kripto Paralar: Risk iştahının artması tamamen Fed’in vereceği likidite sinyallerine bağlı durumda.