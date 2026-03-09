Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart Fed faiz beklentisi ne yönde?

Mart ayı toplantısının en önemli özelliği, üyelerin geleceğe dönük faiz beklentilerini içeren "Noktasal Grafik" (Dot Plot) verilerinin güncellenecek olmasıdır. Bu grafik, piyasalara 2026 sonu ve 2027 yılı için Fed’in rotasına dair en net projeksiyonu sunacak.

Piyasa Etkileri: Altın, Dolar ve Kripto

Dolar Endeksi (DXY): Fed'in sıkı para politikasında ısrarcı olması durumunda doların küresel çapta güç kazanması bekleniyor.

Altın (XAU/USD): Faiz indirim sinyalleri altın fiyatlarını destekleyebilirken, yüksek faiz beklentisi baskı oluşturmaya devam edebilir.

Kripto Paralar: Risk iştahının artması tamamen Fed’in vereceği likidite sinyallerine bağlı durumda.