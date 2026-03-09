TOKİ Muğla kura çekilişi saat kaçta? Muğla TOKİ kurası canlı nasıl izlenir?

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde başlatılan 500 bin sosyal konut hamlesinde sona yaklaşıldı. Bugüne kadar 78 ilde tamamlanan kura çekimleriyle 397 bin 215 konutun sahibi belirlenirken, gözler geriye kalan son illere ve 9-15 Mart 2026 haftalık kura takvimine çevrildi. Bugün TOKİ Muğla kura çekimi gerçekleştirilecek.
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Muğla için beklenen büyük gün geldi. Bugün (9 Mart 2026 Pazartesi) saat 11.00 itibarıyla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde noter huzurunda kura çekimi başlıyor.
Sonuçları Nasıl Takip Edebilirsiniz?
Canlı Yayın: Çekiliş anlık olarak TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden izlenebilmektedir.
e-Devlet Sorgulama: Kesinleşen isim listeleri akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı (Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama) ekranına yüklenecektir.
TOKİ İnternet Sitesi: Hak sahipleri aynı gün içerisinde www.toki.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecektir.
TOKİ, kura çekimi öncesinde başvuru şartlarını (gelir sınırı, ikamet süresi, konut sahipliği vb.) sağlamadığı için başvurusu reddedilen adayların listesini resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Listede ismi yer alan vatandaşlar, bugünkü kura çekimine katılamayacaktır.
Muğla genelinde inşa edilecek toplam 6 bin 417 sosyal konut için ilçe bazlı dağılım ve süreçle ilgili bilmeniz gerekenler şunlardır:
İlçe İlçe Konut Sayıları
Kura sonucunda asil ve yedek hak sahipleri şu kontenjanlara göre belirlenecektir:
Merkez (Menteşe): 5.400 Konut
Bodrum: 500 Konut
Milas: 200 Konut
Fethiye: 150 Konut
Seydikemer: 75 Konut
Kavaklıdere: 50 Konut
Köyceğiz: 42 Konut
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Türkiye genelinde kura heyecanı final etabına girdi. 81 ilin 78'inde hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından, gözler sürecin tamamlanacağı son iki il olan İstanbul ve Çorum'a çevrildi.
Muğla kurasının bugün (9 Mart) başlamasıyla birlikte, geriye kalan iller için beklentiler şu yönde:
Çorum: Çorum kura çekiminin daha önce 5 Mart tarihinde yapılması planlanmış ancak son dakika kararıyla ertelenmişti. Güncel takvime göre, Çorum kurasının bu hafta (9-15 Mart) içerisinde İstanbul'dan hemen önce yapılması bekleniyor. Resmi saatin gün içinde TOKİ tarafından ilan edilmesi öngörülüyor.
İstanbul: 100 bin konutla en büyük kontenjana sahip olan İstanbul kurasının, 9-12 Mart veya en geç 15 Mart tarihine kadar başlaması tahmin ediliyor. Başvuru sayısının milyonları bulması nedeniyle İstanbul çekilişlerinin hem Avrupa hem de Anadolu yakası için 3-4 gün sürecek bir maraton şeklinde yapılması planlanıyor.
Resmi Açıklama Bekleniyor
TOKİ, genellikle haftalık takvimleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un sosyal medya duyurularıyla netleştiriyor. Şu an için Muğla çekilişi devam ederken, İstanbul ve Çorum için saat ve yer bilgisi içeren kesin takvim henüz yayımlanmadı.