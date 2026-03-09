TOKİ Muğla kura çekilişi saat kaçta? Muğla TOKİ kurası canlı nasıl izlenir?

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Türkiye genelinde kura heyecanı final etabına girdi. 81 ilin 78'inde hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından, gözler sürecin tamamlanacağı son iki il olan İstanbul ve Çorum'a çevrildi.

Muğla kurasının bugün (9 Mart) başlamasıyla birlikte, geriye kalan iller için beklentiler şu yönde:

Çorum: Çorum kura çekiminin daha önce 5 Mart tarihinde yapılması planlanmış ancak son dakika kararıyla ertelenmişti. Güncel takvime göre, Çorum kurasının bu hafta (9-15 Mart) içerisinde İstanbul'dan hemen önce yapılması bekleniyor. Resmi saatin gün içinde TOKİ tarafından ilan edilmesi öngörülüyor.

İstanbul: 100 bin konutla en büyük kontenjana sahip olan İstanbul kurasının, 9-12 Mart veya en geç 15 Mart tarihine kadar başlaması tahmin ediliyor. Başvuru sayısının milyonları bulması nedeniyle İstanbul çekilişlerinin hem Avrupa hem de Anadolu yakası için 3-4 gün sürecek bir maraton şeklinde yapılması planlanıyor.

Resmi Açıklama Bekleniyor

TOKİ, genellikle haftalık takvimleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un sosyal medya duyurularıyla netleştiriyor. Şu an için Muğla çekilişi devam ederken, İstanbul ve Çorum için saat ve yer bilgisi içeren kesin takvim henüz yayımlanmadı.