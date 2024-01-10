ARA
Bist 100
7736,26
0%
Bist 100
Dolar/TL
29,9722
0,1594%
Dolar/TL
Euro/TL
32,7997
0,1911%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0931
0,0297%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1952,2
0,03%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi.

10 Ocak 2024 | 09:24
0
Bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkisi nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi.

Tekirdağ

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, "Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerimizde 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm okullarımızda 1 gün süre ile Şarköy ilçemizde 10 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Edirne

Edirne'nin İpsala, Enez, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde kaymakamlıklar sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Meteorolojik tahmine göre yarın kent genelinde kar yağışının etkili olması, sıcaklığın sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor.

Çanakkale

Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi, Biga, Ezine, Bayramiç, Yenice, Çan, Eceabat ilçelerindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, alınan son meteorolojik verilere göre olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamaya sebep olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, yarın il merkezi ile Biga, Ezine, Bayramiç, Yenice, Çan ve Eceabat ilçelerinde, tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

ÇOMÜ'den yapılan açıklamada da yoğun kar yağışı devam edeceğinden öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için üniversitenin tüm yerleşkelerinde yarın eğitime 1 gün süreyle Üniversite Senatosunca ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, bölüm ve programların, ilgili tarihe denk gelen final sınavlarının telafi programının, sınavlar yine final haftasında olacak şekilde ilgili akademik birim tarafından belirlenerek ilan edileceği kaydedildi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1952,2 0,03%
  • ALTIN ONS 2025,89 -0,13%
  • BIST 100 7736,26 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,9722 0,1594%
  • EURO/TURK LIRASI 32,7997 0,1911%
  • EURO/USD 1,0931 0,0297%
  • INGILIZ STERLINI 1,26964 -0,06376%
  • JAPON YENI 144,846 0,226%
  • KANADA DOLARI 1,3387 -0,08919%
  • RUS RUBLESI 90,9 -0,4926%
Günün En Çok Okunanları
Yeni halka arz olan şirketten güneş enerjisi yatırımı
İşte Togg'un yeni fastback modeli T10F: Ne zaman satışa çıkacak?
İşte Togg'un yeni fastback modeli T10F: Ne zaman satışa çıkacak?
Goldman Sachs yetenek stratejisi başkanı bir yöneticiyi işe alırken aradığı 1 numaralı özelliği açıkladı
Goldman Sachs yetenek stratejisi başkanı bir yöneticiyi işe alırken aradığı 1 numaralı özelliği açıkladı
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den 'KAAN' açıklaması
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den 'KAAN' açıklaması
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Marmara'da 7 il için kuvvetli kar uyarısı
Marmara'da 7 il için kuvvetli kar uyarısı
Petrol için 2024 fiyat beklentileri ne? Uzman yorumları
Petrol için 2024 fiyat beklentileri ne? Uzman yorumları
Araç alacaklar bu tuzağa dikkat!
GERİ
İLERİ
Yeni halka arz olan şirketten güneş enerjisi yatırımı
İşte Togg'un yeni fastback modeli T10F: Ne zaman satışa çıkacak?
Goldman Sachs yetenek stratejisi başkanı bir yöneticiyi işe alırken aradığı 1 numaralı özelliği açıkladı
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den 'KAAN' açıklaması
Dolar- euroda günün ilk rakamları
İşte Togg'un yeni fastback modeli T10F: Ne zaman satışa çıkacak?
Goldman Sachs yetenek stratejisi başkanı bir yöneticiyi işe alırken aradığı 1 numaralı özelliği açıkladı
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den 'KAAN' açıklaması
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Marmara'da 7 il için kuvvetli kar uyarısı
Goldman Sachs yetenek stratejisi başkanı bir yöneticiyi işe alırken aradığı 1 numaralı özelliği açıkladı
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den 'KAAN' açıklaması
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Marmara'da 7 il için kuvvetli kar uyarısı
Petrol için 2024 fiyat beklentileri ne? Uzman yorumları
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL