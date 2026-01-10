Bedelli askerlik 2026 ücreti ne kadar? Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

2026 yılı bedelli askerlik başvurusunu tamamlayan binlerce yükümlü için beklenen takvim Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından netleştirildi. Başvuru ve ödeme sürecini geride bırakan adayların, hangi birliğe teslim olacaklarını ve hangi ay askere gideceklerini belirleyen sınıflandırma sonuçları için geri sayım başladı.
1 Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Bedelli askerlik yerleri ile yedek subay/astsubay ve erlerin sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 Perşembe günü ilan edilecek.
Nereden Sorgulanacak?
e-Devlet: "Milli Savunma Bakanlığı - Askerliğim" sekmesi üzerinden.
MSB Mobil Uygulaması: Akıllı telefonlar üzerinden anlık bildirim ve sorgulama ile.
Askerlik Şubeleri: Şahsen müracaat ederek.
2026 Sevk ve Celp Takvimi
Sonuçların açıklanmasının ardından yükümlüler, belirlenen gruplar halinde birliklerine sevk edilecekler. Sevk tarihleri şu şekildedir:
|Yükümlü Grubu
|Sevk Tarihi
|Yedek Subay / Astsubay Adayları
|05 Şubat 2026
|Er (1. Grup)
|05 Şubat 2026
|Er (2. Grup)
|05 Mart 2026
|Er (3. Grup)
|02 Nisan 2026
Bedelli askerlik yükümlüleri de yine sınıflandırma sonucunda kendilerine belirtilen celp dönemlerine (Şubat'tan başlayarak yıl sonuna kadar) göre sevk edileceklerdir.
Yükümlüler İçin Önemli Notlar
Sevk Belgesi (Sülüs): 1. grupta yer alanlar sonuçların açıklandığı tarihten itibaren, 2. ve 3. grupta yer alanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren belgelerini e-Devlet'ten alabilirler.
Yol İzni: Sevk belgenizde belirtilen adrese göre sistem tarafından otomatik olarak 1 veya 2 günlük yol izni verilecektir.
Hizmet Tercihi: 29 Ocak'ta yapılacak olan sınıflandırma işlemi nihaidir; yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.