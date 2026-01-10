Bedelli askerlik 2026 ücreti ne kadar? Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

2026 Sevk ve Celp Takvimi

Sonuçların açıklanmasının ardından yükümlüler, belirlenen gruplar halinde birliklerine sevk edilecekler. Sevk tarihleri şu şekildedir:

Yükümlü Grubu Sevk Tarihi Yedek Subay / Astsubay Adayları 05 Şubat 2026 Er (1. Grup) 05 Şubat 2026 Er (2. Grup) 05 Mart 2026 Er (3. Grup) 02 Nisan 2026

Bedelli askerlik yükümlüleri de yine sınıflandırma sonucunda kendilerine belirtilen celp dönemlerine (Şubat'tan başlayarak yıl sonuna kadar) göre sevk edileceklerdir.

Yükümlüler İçin Önemli Notlar

Sevk Belgesi (Sülüs): 1. grupta yer alanlar sonuçların açıklandığı tarihten itibaren, 2. ve 3. grupta yer alanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren belgelerini e-Devlet'ten alabilirler.

Yol İzni: Sevk belgenizde belirtilen adrese göre sistem tarafından otomatik olarak 1 veya 2 günlük yol izni verilecektir.

Hizmet Tercihi: 29 Ocak'ta yapılacak olan sınıflandırma işlemi nihaidir; yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.