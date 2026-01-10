ARA
  Bedelli askerlik 2026 ücreti ne kadar? Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik 2026 ücreti ne kadar? Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

2026 yılı bedelli askerlik başvurusunu tamamlayan yükümlüler için Milli Savunma Bakanlığı (MSB) beklenen resmi takvimi duyurdu. Peki Bedelli askerlik 2026 ücreti ne kadar? Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?


Bedelli askerlik 2026 ücreti ne kadar? Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

2026 yılı bedelli askerlik başvurusunu tamamlayan binlerce yükümlü için beklenen takvim Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından netleştirildi. Başvuru ve ödeme sürecini geride bırakan adayların, hangi birliğe teslim olacaklarını ve hangi ay askere gideceklerini belirleyen sınıflandırma sonuçları için geri sayım başladı.

1 Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik yerleri ile yedek subay/astsubay ve erlerin sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 Perşembe günü ilan edilecek.

Nereden Sorgulanacak?

e-Devlet: "Milli Savunma Bakanlığı - Askerliğim" sekmesi üzerinden.

MSB Mobil Uygulaması: Akıllı telefonlar üzerinden anlık bildirim ve sorgulama ile.

Askerlik Şubeleri: Şahsen müracaat ederek.

 

2026 Sevk ve Celp Takvimi

Sonuçların açıklanmasının ardından yükümlüler, belirlenen gruplar halinde birliklerine sevk edilecekler. Sevk tarihleri şu şekildedir:

Yükümlü GrubuSevk Tarihi
Yedek Subay / Astsubay Adayları05 Şubat 2026
Er (1. Grup)05 Şubat 2026
Er (2. Grup)05 Mart 2026
Er (3. Grup)02 Nisan 2026

Bedelli askerlik yükümlüleri de yine sınıflandırma sonucunda kendilerine belirtilen celp dönemlerine (Şubat'tan başlayarak yıl sonuna kadar) göre sevk edileceklerdir.

Yükümlüler İçin Önemli Notlar

Sevk Belgesi (Sülüs): 1. grupta yer alanlar sonuçların açıklandığı tarihten itibaren, 2. ve 3. grupta yer alanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren belgelerini e-Devlet'ten alabilirler.

Yol İzni: Sevk belgenizde belirtilen adrese göre sistem tarafından otomatik olarak 1 veya 2 günlük yol izni verilecektir.

Hizmet Tercihi: 29 Ocak'ta yapılacak olan sınıflandırma işlemi nihaidir; yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

2026 yılı Ocak-Haziran dönemi için belirlenen 333.089,04 TL'lik bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısındaki artışla birlikte yürürlüğe girdi. Bu rakam üzerinden ödeme yapacak yükümlülerin müracaat tarihinden itibaren iki ay içerisinde ödemelerini tamamlamaları şartı bulunuyor.
