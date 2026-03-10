İkramiye ne zaman yatacak? 2026 emekli ikramiyesi ne kadar?

Milyonlarca emekli için Ramazan Bayramı hazırlıkları başlarken, 10 Mart 2026 Salı itibarıyla ikramiye takviminde geri sayım hızlandı. Bu yıl bayramın mart ayı içine denk gelmesi, ödeme trafiğini normalden daha erkene çekti.
2026 Ramazan Bayramı İkramiye Takvimi
Bu yıl Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak. Mevzuat gereği ikramiyelerin bayramdan önceki hafta içinde tamamlanması gerekiyor. Bakanlık kaynaklarından sızan bilgilere göre planlanan takvim şu şekilde:
Ödeme Aralığı: 13 Mart Cuma – 18 Mart Çarşamba arası.
SSK (4A) Emeklileri: Tahsis numarasının son rakamına göre 13-14 Mart tarihlerinde ödeme almaları bekleniyor.
Bağ-Kur (4B) Emeklileri: Ödemelerin 15 Mart Pazar günü hesaplara geçmesi planlanıyor.
Emekli Sandığı (4C) ve EYT'liler: 16-17 Mart tarihlerinde ikramiyelerine kavuşacak.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in TBMM koridorlarından yankılanan bu açıklamaları, bayram öncesi ikramiye zammı bekleyen milyonlarca emekli için oldukça kritik bir viraja işaret ediyor. Bütçe disiplini ve küresel ekonomik riskler (petrol/doğalgaz fiyatları) gerekçe gösterilerek yapılan bu açıklama, şu anki resmi tabloyu "4.000 TL" olarak dondurmuş görünüyor.
Abdullah Güler’in açıklamalarındaki satır başları, ekonomi yönetiminin OVP (Orta Vadeli Program) hedeflerine ne kadar sadık kalmak istediğini gösteriyor:
Sadece 4'er bin TL'lik ikramiyeler için SGK'ya aktarılan kaynak 150 milyar TL.
Bölgesel savaş riskleri, enerji maliyetleri ve tedarik zinciri sıkıntıları bütçe üzerindeki baskıyı artırıyor.
Şu anki yasal teklifte herhangi bir artış yer almıyor; yani rakam kağıt üzerinde 4.000 TL.
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Ankara kulislerinde, teknik kadronun "bütçe disiplini" uyarısına rağmen, sosyal dengeleri gözetmek adına bir hamle gelebileceği konuşuluyor:
Geleneksel Müjde: Daha önceki dönemlerde de benzer şekilde "artış yok" denilen noktalarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika dokunuşuyla rakamın yukarı çekildiği örnekler mevcut.
Beklenti: 4.000 TL olan rakamın 5.000 TL’ye tamamlanması yönündeki "bin liralık artış" ihtimali hala masanın kenarında duruyor.