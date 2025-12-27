2026 yılına girmeye hazırlandığımız bu günlerde, bedelli askerlik ücretine yapılacak zam oranı ve yeni maliyet tablosu netleşmeye başladı. Mevcut enflasyon verileri ve toplu sözleşme hükümleri ışığında yapılan hesaplamalar, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak rakamın 330 bin TL barajını aşacağını gösteriyor.

İşte bedelli askerlik ücretindeki olası değişim ve sürecin detayları:

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Tahmini

2025 yılının ikinci yarısında 217.871 TL olan bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına endeksli olarak hesaplanmaktadır. Aralık ayı enflasyon beklentileri üzerinden yapılan güncel projeksiyon şöyledir:

Mevcut Ücret (31 Aralık'a kadar): 217.871,04 TL

Öngörülen Zam Oranı: %18,73 (Enflasyon farkı + %11 toplu sözleşme zammı kümülatif toplamı)

Tahmini Yeni Ücret (1 Ocak'tan itibaren): 258.678 TL seviyelerine çıkması beklenmektedir. (Not: Paylaştığınız 333 bin TL rakamı, katsayının ve enflasyonun daha yüksek seyretmesi durumundaki en üst sınır senaryolarından biridir; ancak resmi rakam Ocak ayının ilk haftasında TÜİK verileriyle kesinleşecektir.)