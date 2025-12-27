2026 yılı bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları, başvurularını tamamlayan ve ödemelerini gerçekleştiren binlerce yükümlü tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), her yıl olduğu gibi Ocak ayında gerçekleştireceği kura ve sınıflandırma işlemleriyle, adayların hangi birliklerde ve hangi tarihlerde (celp dönemlerinde) askerlik yapacağını netleştirecek.
1 Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Mevzuata göre, 2025 yılında tüm yükümlülüklerini yerine getiren adayların sınıflandırma işlemleri bilgisayar ortamında kura usulüyle yapılır.
Sonuçların Ocak ayının son haftasında (genellikle 20-25 Ocak arası) ilan edilmesi bekleniyor.
Yerlerinizi ve tarihlerinizi açıklandığı andan itibaren e-Devlet üzerinden veya en yakın askerlik şubesinden öğrenebileceksiniz.
2026 yılına girmeye hazırlandığımız bu günlerde, bedelli askerlik ücretine yapılacak zam oranı ve yeni maliyet tablosu netleşmeye başladı. Mevcut enflasyon verileri ve toplu sözleşme hükümleri ışığında yapılan hesaplamalar, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak rakamın 330 bin TL barajını aşacağını gösteriyor.
İşte bedelli askerlik ücretindeki olası değişim ve sürecin detayları:
2026 Bedelli Askerlik Ücreti Tahmini
2025 yılının ikinci yarısında 217.871 TL olan bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına endeksli olarak hesaplanmaktadır. Aralık ayı enflasyon beklentileri üzerinden yapılan güncel projeksiyon şöyledir:
Mevcut Ücret (31 Aralık'a kadar): 217.871,04 TL
Öngörülen Zam Oranı: %18,73 (Enflasyon farkı + %11 toplu sözleşme zammı kümülatif toplamı)
Tahmini Yeni Ücret (1 Ocak'tan itibaren): 258.678 TL seviyelerine çıkması beklenmektedir. (Not: Paylaştığınız 333 bin TL rakamı, katsayının ve enflasyonun daha yüksek seyretmesi durumundaki en üst sınır senaryolarından biridir; ancak resmi rakam Ocak ayının ilk haftasında TÜİK verileriyle kesinleşecektir.)
Bedelli askerlik planı yapan yükümlüler için zaman daralıyor. Ücret artışından etkilenmemek için şu kural hayati önem taşıyor:
Ödemesini 31 Aralık 2025 mesai bitimine kadar yapanlar, mevcut fiyattan (217 bin TL bandı) yararlanacak.
1 Ocak 2026 ve sonrasında başvuru yapan veya ödemesi bu tarihe sarkanlar, zamlı tarifeyi ödemek zorunda kalacak.