BES’te kritik eşik: Devlet katkısı düşerse kayıp 39 bin lirayı aşacak

Devlet katkısında olası bir azalma durumunda, yeni ödeme yapmayarak BES’i dondurmak ya da bazı aylarda daha düşük tutarlarla ödeme yaparak birikimi sürdürmek de mümkün.

Ya da iyi bir fon tercihiyle mevcut ödeme tutarlarını koruyarak sisteme devam etmek ve birikimleri artırmak da seçenekler arasında yer alıyor.