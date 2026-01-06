BES’te kritik eşik: Devlet katkısı düşerse kayıp 39 bin lirayı aşacak

Bireyse Emeklilik Sistemi'nde geçerli olan devletin yüzde 30 oranında uyguladığı katkı payında değişikliğe gidileceği ifade ediliyor. Buna göre, katkı payı yüzde 20'ye düşebilir. NTV'de yer alan haberde, konunun imza aşamasına geldiğinin iddia edildiği kaydedildi.
1 BES'ten ayrılmak doğru bir tercih olmayabilir
Devlet katkı oranının yüzde 30’dan yüzde 20’ye gerileme ihtimali, BES katılımcıları açısından bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Ancak katkı oranındaki düşüş nedeniyle sistemden ayrılmak doğru bir tercih olarak görülmüyor.
Emeklilik koşulları tamamlanmadan BES’ten çıkılması halinde devlet katkısından yararlanılamazken, ödenecek stopaj tutarı da daha yüksek oluyor.
2 Neler yapılabilir?
Devlet katkısında olası bir azalma durumunda, yeni ödeme yapmayarak BES’i dondurmak ya da bazı aylarda daha düşük tutarlarla ödeme yaparak birikimi sürdürmek de mümkün.
Ya da iyi bir fon tercihiyle mevcut ödeme tutarlarını koruyarak sisteme devam etmek ve birikimleri artırmak da seçenekler arasında yer alıyor.
3 36 binden fazla kayıp oluşuyor
Devlet katkı oranı yüzde 30 seviyesindeyken, bir yıl içinde devlet tarafından sağlanabilecek azami katkıdan yararlanmak için brüt asgari ücretin 12 aylık tutarına denk gelen 396 bin 360 lira yatırılması gerekiyor. Bu durumda 118 bin 908 lira devlet katkısı alınabiliyor.
Oranın yüzde 20’ye gerilemesi halinde ise alınabilecek katkı 79 bin 272 liraya düşerken, devlet katkısı açısından 39 bin 636 liralık bir kayıp oluşuyor.
4 Peşin ödemeyle katkı payını hemen almak mümkün
Devlet katkı oranında olası bir değişikliğe karşı, 396 bin 360 lirayı peşin yatırarak 118 bin 908 liralık katkıyı hemen almak bir tercih olabilir.
Tebliğ ile yüzde 30'luk katkı payı yüzde 20'ye düşerse ve kredi kartıyla BES primini yatırırsanız yaklaşık 40 günlük valör nedeniyle yüzde 30'luk dilim yerine yüzde 20'lik dilime girilebilme ihtimali var. Bu durumda 39 bin 636 liralık bir kayba yol açabiliyor.