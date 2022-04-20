Avustralya’da bir depoda, uzmanların milyonlarca dolar değerinde olabileceğine inandıkları 400 yıllık bir tablo bulundu.

“Natürmort” adlı sanat eseri 17. yüzyıl Hollanda Altın Çağı’na ait. 60.000 parçalık bir koleksiyon arasında bulundu.

CNN’in haberine göre tablo Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki Woodford Academy olarak bilinen müzede uzun yıllar tutuldu. 60.000 parçalık koleksiyon National Trust of Australia’ya (NSW) hediye edildikten sonra keşfedildi.

Restorasyon çalışmalarını üstlenen şirketin proje koordinatörü ve CEO’su Julian Bickersteth “Bu nadir ve son derece heyecan verici bir an” diyor. Tabloda kıymalı börek, kuruyemiş ve rulo ekmekten oluşan yiyeceklerin, gümüş bir kadeh ve cam eşyanın yerleştirildiği beyaz masa örtüsünden oluşan bir masa düzeni bulunuyor.

Eser Gerrit Willemsz. Heda’ya atfediliyor. Heda, ünlü Hollandalı 17. yüzyıl natürmort ressamı Willem Claesz. Heda’nın oğlu. Ancak uzmanlar tablonun tarihçesini hala araştırıyor.

Basın açıklamasına göre Heda’nın imzası babasınınkine çok benziyor. Bunun bir baba-oğul ortak eseri olabileceği ihtimali de araştırılıyor.

Basın açıklamasına göre sanat eserinin değeri hala değerlendiriliyor ancak uzmanlar bunun milyonlarca Avustralya doları değerinde olabileceğine inanıyor. Willem Claesz. Heda’nın çalışmalarının tipik olarak yaklaşık 4 ila 5 milyon Avustralya doları (2,9 ila 3,7 milyon dolar) değerinde olduğu belirtiliyor.

National Trust koleksiyon müdürü Rebecca Pinchin, “Sanatçının imzasını bulmak milyonda bir şans gibiydi” diyor.

Resim, 14 Mayıs’ta Blue Mountains Woodford Academy’de 2022 Avustralya Miras Festivali kapsamında sergilenecek.