Aylık yüzde 30 kazanç vaadi ile on binlerce kişiden para toplayan bir saadet zinciri çöktü. Eskişehir’de ofisi bulunan Smart Trade Coin isimli zincir üzerinden toplanan paraların aktığı yer ise Türkiye’ye 13 bin kilometre uzaklıktaki Marshall Adaları.

Türkiye’de Kenan Şeranoğlu’nun başında olduğu ‘Titan’ ile başlayan saadet zincirlerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Kısa sürede çok para kazanmak isteyen çok sayıda kişinin ilgi gösterdiği bu sistemler üye bulmakta zorlanmıyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, aylık yüzde 30 kazanç vaadi ile ortaya çıkıp üyelerini ortada bırakan son sistemin ise ‘Smart Trade Coin’ olduğu ileri sürüldü. Kripto para dünyasının işleyişini dahi bilmeyen on binlerce kişinin bu sisteme para yatırdığı ortaya çıktı.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

İddialara göre sisteme üyelik için ilk olarak bir paket satın almak gerekiyor. İsteyen 100 dolara, isteyen 1000 dolara paket satın alabiliyor. Söz konusu paketler için ücret alınmasının gerekçesi “Sistem bir robot yazılımla çalışıyor. Robot 7/24 sizin adınıza çalışıyor. Yatırdığınız para, kripto para piyasasında değerlendiriliyor. Sizin adınıza alım-satım yapılıyor” olarak açıklanıyor. Kimi, ödemeyi kripto para Etherium olarak yaparken, kimilerinin ise elden para yatırdığı ileri sürüldü. Ulaşılan bilgilere göre ödemelerin önemli bir kısmı elden yapıldı.

200 BİN KİŞİ DAHİL EDİLDİ

5 bin dolar veren de oldu 50 bin dolar veren de. Sistem, yeni üye kazandırana daha fazla kazanç vaat ettiği için herkes çevresindekileri para yatırmaya teşvik etti. Sisteme dahil edilen kişi sayısı arttıkça kazanç da katlandı. Türkiye’nin hemen her ilinde yürütülen faaliyet sonrası 200 bine yakın kişiden para toplandı. Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yaşayan Türkler de para kaptırdı. Konuya yakın kaynaklar, toplanan paranın 100 milyon dolar olduğunu belirtiyor.

Sisteme para kaptıran en dikkat çekici isimlerden birinin By Ramazan Kokoreç isimli işyerinin sahibi Ramazan Oruç olduğu iddia ediliyor. Oruç’un sisteme yatırdığı paranın 2 milyon lira seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Oruç’un ismi, bir kaç yıl önce de benzer bir saadet zincirinde geçmişti.

PARALAR MARSHALL ADALARI’NA AKTI

Birçok üye, paralarını alamayınca sistemin Türkiye lider grubunda yer alan isimlere ulaşmaya çalıştı. ‘Smart Trade Coin’in Eskişehir’deki ofisini basan bir grup, “Kâr payını istemiyoruz. Ana paramızı verin yeter” diyerek tepki gösterdi. Muhatap bulamayan üyeler, Eskişehir başta olmak üzere bulundukları birçok ilde adliyelerin yolunu tuttu. “Dolandırıldık” diyen çok sayıda kişi savcılıklara yaptıkları başvurularda şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konulmasını, haklarında yurtdışı çıkış yasağı konulmasını istedi.

Kripto para piyasasında alım satım yapıldığı belirtilerek kurulan sistemin kurucuları ise Hintliler. Türkiye’nin yanı sıra başka bir çok ülkede yürütülen faaliyet sonrası paraların aktığı adres ise Hawaii ile Papua Yeni Gine arasında bulunan Marshall Adaları. Türkiye’ye uzaklığı 13 bin 163 kilometre uzaklıkta bulunan bu ada ülkesine aktarılan paraların izine ulaşılıp ulaşılamayacağı ise bilinmiyor.