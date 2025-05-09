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Bir uyarı da Güler Sabancı'dan: Bu videolara inanmayın

Güler Sabancı'dan, yapay zeka ve benzeri teknolojileri kullanan dolandırıcılara karşı uyarı var.

08 Mayıs 2025 | 21:54
Bir uyarı da Güler Sabancı'dan: Bu videolara inanmayın

Son dönemde dolandırıcılar özellikle tanınmış iş insanlarının görüntüleriyle sahte videolar üretiyor; sosyal medya platformlarında bu videolara reklam verip yayıyor. Sözde yatırım fırsatı, para kazanma önerisi, büyük fırsat gibi başlıklarla sunulan bu videolarla insanları dolandırmaya çalışıyor. Bu konuda bir uyarı da Güler Sabancı'dan geldi.

Güler Sabancı, görüntüsü izinsiz şekilde kullanılarak, yapay zekâ ve benzeri teknolojilerle sahte videolar ve içerikler üretildiğini; 'yatırım tavsiyesi', 'özel fırsat' gibi tanıtımlarla dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığını belirtti. Dolandırıcılara karşı uyaran Güler Sabancı sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı.

"Değerli Kamuoyu, son dönemde, kişisel verilerim (ad, soyad, fotoğraf, video görüntüleri vb.) ve YK başkanlığı yapmış olduğum Sabancı Holding'in resmi bilgileri (marka, logo vb.) izinsiz bir şekilde kullanılarak, yapay zekâ ve benzeri teknolojilerle sahte videolar ve içerikler üretilmektedir. Bu içerikler, "yatırım tavsiyesi", "özel fırsat", "teklif" gibi yanıltıcı başlıklar altında, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram, e-posta gibi dijital platformlar üzerinden dolandırıcılık yapmak amacıyla paylaşılmaktadır.

Bu tür yanıltıcı ve sahte içeriklere kesinlikle itibar etmemenizi, yalnızca onaylı şahsi resmi hesaplarımda yer alan içerikleri dikkate almanızı rica ederim. Lütfen bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olun, şüpheli içeriklerde resmi kaynakları kontrol edin ve kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Bu tür içeriklere karşı yasal süreçlerin başlatıldığını ve kararlılıkla sürdürüleceğini kamuoyunun bilgisine sunarım. Saygılarımla"

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Başkent Doğalgaz (BASGZ) temettü teklifini duyurdu
Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı (8 Mayıs)
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı
Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)
Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
GERİ
İLERİ
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