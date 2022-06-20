Bitcoin, özellikle hafta sonu yaşanan büyük düşüşlerin ardından Pazartesi günü %10 yükseldi ancak 20.000 dolar civarında sallanmaya devam ederek yatırımcıları endişelendirdi.

Bitcoin hafta sonu 17.601.58 dolar seviyelerine kadar düşmüştü. Son 24 saatte toparlanarak 20.000 doların üzerine çıktı. CoinDesk verilerine göre, eter %16′dan fazla yükseldi ve 1.131.63 doların üzerini test etti.

Bitcoin hala geçen yıl Kasım ayında tüm zamanların en yüksek rakamının yaklaşık %70 altında.

ÖLÜ KEDİ ZIPLAMASI MI?

CNBC’nin analizine göre ise Kripto borsası Luno’da kurumsal gelişim ve uluslararası başkan yardımcısı Vijay Ayyar, kripto borsası Luno’da kurumsal gelişim ve uluslararası başkan yardımcısı Vijay Ayyar, CNBC’ye, bitcoin fiyatı günlük zaman dilimi bazında 23.000 doların üzerine çıkmadıkça, “olasılıkla bu ölü bir kedi sıçramasıdır” diyor. (Investopedia’ya göre ölü kedi sıçraması, varlık fiyatlarının uzun süreli bir düşüşten veya düşüş eğiliminin devam ettiği bir ayı piyasasından geçici, kısa ömürlü bir toparlanmasıdır. “Ölü kedi sıçraması” adı, yeterince uzağa ve yeterince hızlı düşerse ölü bir kedinin bile sıçrayacağı fikrine dayanır)

PİYASA DİBİ Mİ?

Son birkaç hafta içinde kripto para fiyatlarındaki büyük düşüş göz önüne alındığında, bazı yorumcular ise piyasanın dibinin yakın olabileceği görüşünde. Bitcoin Suisse direktörü Giles Keating, Pazartesi günü CNBC’ye “fazla kaldıracın bir kısmının sistemden atıldığı ve bir dip oluşmaya başlayabileceği bir noktaya yakın olunduğu” iddiasında. Keating, daha fazla likidasyon riski olduğunu ancak satışın büyük bölümünün sona erdiğini düşündüğünü söylüyor.

Kripto para piyasasındaki son düşüşün, ABD’de hisse senetleri piyasasında artan faiz oranları ve ekonomide artan resesyon riski endişesiyle yüzde olarak son iki yılın en yüksek gerilemenin yaşandığı haftanın ardından gelmesi dikkati çekmişti.

KRİPTO PİYASASINI SARSAN FAKTÖRLER

Mayıs ayının ortasında, kripto para birimi TerraUSD’nin değer olarak “çökerek” kripto piyasasını sarsmasının ardından, 13 Haziran’da en büyük kripto para borç verenlerinden biri olan Celsius Network “sıra dışı pazar koşulları” nedeniyle tüm işlemlerini durdurduğunu açıklamıştı. Bu da piyasada belirsizliğin artmasına neden olmuştu.

Celsius Network’ü çevreleyen türbülans ve başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının sıkılaşma sürecini daha agresif yürüteceğine dair görüşlerinin Fed’in geçen hafta 75 baz puan artırmasının ardından kuvvetlenmesi ve yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasını beraberinde getirirken, buna paralel kripto sektörde artan belirsizlikler kripto para piyasasını baskı altında tutmaya devam ediyor.

Kripto para borsası Coinbase, 14 Haziran’da çalışan sayısını yüzde 18 azaltacağını duyurdu.

İşten çıkarmalar şirketlerin kripto piyasasında hızlı bir toparlanma beklemediğinin bir işareti olarak görüldüğü için piyasadaki belirsizliği artırmıştı.

Analistler, geçen hafta jeopolitik belirsizlikler, yüksek faiz oranları ve önde gelen kanun yapıcıların kripto paralarla ilgili devam eden olumsuz görüşleri ve ekonominin resesyona girme riski ile birlikte bu ekonomik ortamda kripto piyasasına “güven krizi” nedeniyle kripto para birimleri için uzun süreli bir ayı piyasasının muhtemel olabileceği yorumunu yapmıştı.