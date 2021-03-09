Kripto para birimi Bitcoin, kurumsal yatırımcıların satın alma yapmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçti.

ABD merkezli mobil yazılım ve bulut tabanlı hizmetler sağlayan MicroStrategy’nin ardından, Çin merkezli teknoloji şirketi Meitu yaklaşık 40 milyon dolarlık Bitcoin ve Ethereum aldığını açıklamasıyla, Bitcoin 54 bin dolar sınırına kadar tırmanırken, piyasa hacmi de yeniden 1.0 trilyon doları aştı.

Meitu’dan yapılan açıklamaya göre şirket, 22.1 milyon dolar tutarında 379.12 Bitcoin ve 17.9 milyon dolar tutarında 15 bin Ethereum satın aldı.

Galaxy Digital de, 2021 yılında toplam 32 milyon dolarlık Ethereum satın aldığını açıkladı.

Microstrategy CEO’su Michael Saylor da önceki gün yaptığı açıklamada, ortalama 48.888 dolardan 205 Bitcoin daha satın aldıklarını duyurdu. Analistlerin hesaplamalarına göre, şirketin toplam Bitcoin varlıkları, bugünkü fiyatlara göre 4.59 milyar dolar değerine denk gelecek biçimde 91.064 Bitcoin’e ulaştı. Şirketin ortalama Bitcoin alım fiyatı 24.119 dolar, toplam maliyeti de 2.2 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Son 24 saat içinde 49.508.38 ve 53.993.39 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 6.71 artışla 53.940.93 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 9.84 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 60 milyar dolarlık artışla yeniden 1.0 trilyon dolar sınırını aştı dolara yükseldi.