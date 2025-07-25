BMC'nin son teknoloji ürünleri IDEF 2025'te görücüye çıktı

Dünyanın en prestijli savunma sanayii fuarlarından biri olan IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda ileri teknolojiyle donatılmış askeri kara araçları ile BMC POWER tarafından geliştirilen yerli-milli motor ile transmisyon sistemleri tanıtıldı. BMC’nin yeni ürünlerinin lansmanı; Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Sahadan gelen ihtiyaçlar doğrultusunda tasarlanan yeni kara savunma araçları, TURAN 4x4 Zırhlı Yük ve Personel Taşıyıcı, ‘ZEYBEK 8x8 Zırhlı Kurtarıcı, ZEYBEK 8x8 Zırhlı Tank Taşıyıcı, ZEYBEK 4x4 – 5 Ton Taktik Tekerlekli Araç ve ALTUĞ 8x8 (105 mm) silah kuleli ‘’Tank Avcısı’’ BMC’nin AR-GE gücünü, teknolojik altyapısını ve yenilikçi vizyonunu yansıtırken, günümüz muharebe koşullarına uygun olarak geliştirilen bu araçların hem yurt içinde hem de uluslararası pazarlarda yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Fuat Tosyalı: ‘Ülkemizin yerli ve milli savunma sanayi hedefine katkı sağlamaya devam edeceğiz’

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, IDEF Fuarı’nda yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Kara Savunma Araçları İhracat Lideri BMC olarak tamamen Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve üretilen, özellikle ordumuzun stratejik ihtiyaçlarına cevap verecek yeni araçları tanıtmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. IDEF 2025’te TURAN 4x4 Zırhlı Yük ve Personel Taşıyıcı, ZEYBEK 8x8 Zırhlı Kurtarıcı ve Zırhlı Tank Taşıyıcı, ZEYBEK 4x4 – 5 Ton Taktik Tekerlekli Araç, ALTUĞ 8x8 105 mm silah kuleli ‘’Tank Avcısı’’ araçlarını ilk kez sergilediklerine dikkat çeken Tosyalı, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını gözeterek, yüksek mühendislik kabiliyetimizle, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz bu ürünlerimizle ordumuzun sahadaki operasyonel gücüne güç katacağız” dedi.

Fuarda ayrıca, BMC’nin; Türkiye savunma sektöründe gerekli olan motor ve güç gruplarını geliştirmek ve üretmek amacıyla kurduğu BMC POWER’ın deniz ve kara platformları için geliştirdiği ve lansmanını yaptığı %100 yerli ve milli motor ve transmisyonları büyük ilgi gördü. BMC olarak, BMC POWER şirketiyle, sadece kara araçları için değil, deniz platformları için de yerli ve milli motorlar geliştirmek amacıyla var gücüyle çalıştıklarını belirten Fuat Tosyalı, “Savunma sanayimizin %100 yerlileşebilmesi için en stratejik alan olan motor ve güç grubu geliştirme ve üretiminde BMC POWER ülkemizin yüz akı oldu. Bu fuarda lansmanını gerçekleştirdiğimiz MAVİ BATU ve FIRTINA Güç Grubu ile hem deniz hem kara araçlarında ülkemizin yerli ve milli savunma sanayi hedefine katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.