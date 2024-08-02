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BofA: Türkiye kendine özgü bir hikaye yarattı

Bank of America (BofA) "Küresel Ekonomik Bakış Açısı" raporunda Türkiye'yi "politika değişikliklerine karşı en dirençli ülke" olarak tanımladı.

02 Ağustos 2024 | 09:20
BofA: Türkiye kendine özgü bir hikaye yarattı

 "Yeni ekonomik program kapsamında Türkiye ekonomisini yeniden dengeliyor, enflasyon düşüyor ve cari açık daha sürdürülebilir seviyelere iniyor" değerlendirmesini yapan BofA, Türkiye'nin ortodoks politikalara doğru kayışının, Gelişmekte Olan Piyasalar içinde çoğu küresel şoka karşı oldukça dirençli olabilecek kendine özgü bir hikaye yarattığını ifade etti.

“Bununla birlikte, bir enerji ithalatçısı olarak petrol fiyatlarına karşı hassasiyet devam etmektedir. ABD politikası seçimlerden sonra küresel petrol fiyatlarını düşürecek şekilde değişirse, hem enflasyon hem de cari işlemler hesabı olumlu etkilenebilir" tespitini yapan BofA, "Daha fazla küresel korumacılığa doğru bir kayma olması durumunda, ABD'nin ihracattaki payı sadece yüzde 6 olduğundan, Türkiye EM'ye kıyasla tarifelerdeki bir artıştan daha az etkilenecektir" dedi. 

BofA, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile gümrük birliği anlaşması olduğunu ve bunun da bu bölgeden herhangi bir gümrük vergisi uygulanmasını engellemekte olduğunu vurguladı.

 

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