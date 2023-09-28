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Borç krizindeki Evergrande'nin hisseleri işleme kapatıldı

Çin'in borç krizindeki inşaat ve emlak şirketi Evergrande'nin, Hong Kong Borsası'ndaki hisse işlemleri durduruldu.

28 Eylül 2023 | 17:12
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Borç krizindeki Evergrande'nin hisseleri işleme kapatıldı

Durdurma kararı, şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Şu Ciayin'in (Kanton Çincesiyle Hui Ka-yan), polis gözetimi altında tutulduğunun bildirilmesinin ardından geldi.

Bloomberg'in haberinde, Şu'nun bu ay başından beri polis tarafından belirlenen özel bir konutta kontrol altında tutulduğu ileri sürülmüştü.

Milyarder iş insanının neden gözetim altında tutulduğu açıklanmazken tedbirin, borç krizindeki şirketler grubuna yönelik yürütülen mali ve adli soruşturmalarla bağlantılı olduğu tahmin ediliyor.

Çin'in önde gelen emlak şirketlerinden, inşaat sektöründe dünyanın en büyük yatırımcılarından olan Evergrande grubu, iki yıldır süregelen borç problemlerine ek olarak düzenleyici kurumların ve adli makamların yürüttüğü soruşturmalar nedeniyle zor günler geçiriyor.

Şirketin, vadesi dolan borçlarını yeniden yapılandırmak için hazırladığı plan, düzenleyici kurumların ve adli makamların yürüttüğü soruşturmalar nedeniyle çıkmaza girmiş durumda.

"Gölge bankacılık" şüphesi

Grubun varlık yönetimi iştiraki Evergrande Finansal Varlık Yönetimi'nin, "gölge bankacılık" faaliyetlerine yönelik adli soruşturma altında olduğu iddia ediliyor. Şirketin, bireysel müşterilere sattığı menkul varlıklardan elde ettiği gelirleri, düzenlemelere aykırı olarak konut projelerinin finansmanında kullandığı şüphesiyle soruşturuluyor.

Çin polisi, 18 Eylül'de "şirketin bazı çalışanlarının" soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurmuştu.

Gözaltına alınanların kimliği açıklanmazken, ulusal basına sızan bilgilerde, aralarında genel müdür Du Liang ve genel müdür yardımcısı Yao Bıncai'nin olduğu, yönetici düzeyinde 10'dan fazla kişinin, "yasa dışı fon toplama" şüphesiyle soruşturulduğu ileri sürülmüştü.

Evergrande'nin eski üst yöneticisi (CEO) Şia Haycun ve eski mali işler koordinatörü (CFO) Pan Darong'un da gözaltında tutulduğu bildirilmişti.

Evergrande'nin hisse işlemleri Mart 2022'de de durdurulmuş, 28 Ağustos'a kadar askıda kalmıştı.

Hong Kong Borsası'nda Temmuz 2020'de hisse başına 25,80 Hong Kong dolarından işlem gören Evergrande hisseleri dün 0,33 Hong Kong dolarına gerilerken, geçen sürede şirketin piyasa değeri 40 milyar dolardan fazla azaldı.

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