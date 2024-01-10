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Boyner Yayınları ‘Üçüncü Kapı’ kitabını yayınladı

Forbes’un en iyi kariyer kitaplarından biri olarak nitelendirilen Alex Banayan imzalı “Üçüncü Kapı” Boyner Yayınları etiketiyle okuyucuyla buluşuyor.

10 Ocak 2024 | 14:24
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Boyner Yayınları ‘Üçüncü Kapı’ kitabını yayınladı

25 yıldır iş dünyası, kişisel gelişim ve biyografi kategorilerinde uluslararası çok satan eserleri Türkçeye kazandıran Boyner Yayınları, 2024 yılının ilk kitabı olan Üçüncü Kapı’yı okuyucunun beğenisine sundu. Forbes tarafından en iyi kariyer kitaplarından biri olarak seçilen ve uluslararası en çok okunan eserler arasında yer alan Üçüncü Kapı kitabı Alex Banayan imzası taşıyor. 

Henüz üniversite öğrencisiyken, hayatta ne yapmak istediği sorusuna cevap arama yolculuğuna çıkan Alex Banayan’ın, dünyanın en başarılı insanları arasında yer alan Bill Gates, Maya Angelou, Steve Wozniak, Jane Goodall, Larry King, Jessica Alba, Pitbull, Tim Ferriss, Warren Buffet ve çok daha fazlasıyla yaptığı bire bir görüşmelerin anlatıldığı Üçüncü Kapı, okuyucuya olağanüstü ve ilham verici bir deneyim sunuyor. 

Olasılıklarla dolu bir gelecek

Tutku, azim ve beklenmedik fırsatların öyküsü olan 'Üçüncü Kapı', geleneklerden kurtulup kendi başarı yolunu çizmek isteyen herkes için de yol gösterici bir ışık görevi görüyor. Banayan'ın samimi anlatımı ise, okuyucuları belirsizliği kucaklamaya, cesur riskler almaya ve kendi "Üçüncü Kapı"larını sonsuz olasılıklarla dolu bir geleceğe açmaya teşvik ediyor.

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