ARA
Bist 100
8887,95
0,05%
Bist 100
Dolar/TL
32,2128
0,1982%
Dolar/TL
Euro/TL
35,1412
0,05%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0894
0,0942%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2245,42
0,47%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bütçe şubatta 153,7 milyar lira açık verdi

Bütçede şubatta 153 milyar 798 milyon lira, ocak-şubat döneminde de 304 milyar 517 milyon lira açık oluştu.

15 Mart 2024 | 11:29
Bütçe şubatta 153,7 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şubatta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 145 artarak 536 milyar 107 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 77,2 artışla 689 milyar 905 milyon liraya ulaştı.

Ocak-şubat döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 127,1 yükselerek 1 trilyon 153 milyar 356 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 105,1 artarak 1 trilyon 457 milyar 873 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesinde şubatta 153 milyar 798 milyon lira, ocak-şubat döneminde de 304 milyar 517 milyon lira açık oluştu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2245,42 0,47%
  • ALTIN ONS 2168,05 0,27%
  • BIST 100 8887,95 0,05%
  • DOLAR/JAPON YENI 148,716 0,253%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35329 0,00296%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,7925 0,2375%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2128 0,1982%
  • EURO/DOLAR 1,0894 0,0942%
  • EURO/TURK LIRASI 35,1412 0,05%
  • STERLIN/DOLAR 1,27487 -0,03724%
Günün En Çok Okunanları
Arçelik Genel Müdürü Dinçer'e göre yenilenebilir enerjide öne çıkacak 3 il
Ankara’da deniz yok ama yat fuarı var
Ankara’da deniz yok ama yat fuarı var
Erdemir duyurdu: '30-35 yıl yetecek kaynak var, inşaat başlıyor'
Erdemir duyurdu: '30-35 yıl yetecek kaynak var, inşaat başlıyor'
SPK'dan 2 şirkete bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı onayı geldi
SPK'dan 2 şirkete bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı onayı geldi
Yeni Peugeot 208 ve E-208 Türkiye'de satışa çıktı, fiyatı açıklandı
Yeni Peugeot 208 ve E-208 Türkiye'de satışa çıktı, fiyatı açıklandı
Motorin ve benzine büyük zam geliyor
Motorin ve benzine büyük zam geliyor
Benzin ve motorine yeni zam (15.03.2024)
Benzin ve motorine yeni zam (15.03.2024)
Piyasalarda risk iştahı güç kaybediyor
GERİ
İLERİ
Arçelik Genel Müdürü Dinçer'e göre yenilenebilir enerjide öne çıkacak 3 il
Ankara’da deniz yok ama yat fuarı var
Erdemir duyurdu: '30-35 yıl yetecek kaynak var, inşaat başlıyor'
SPK'dan 2 şirkete bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı onayı geldi
Yeni Peugeot 208 ve E-208 Türkiye'de satışa çıktı, fiyatı açıklandı
Ankara’da deniz yok ama yat fuarı var
Erdemir duyurdu: '30-35 yıl yetecek kaynak var, inşaat başlıyor'
SPK'dan 2 şirkete bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı onayı geldi
Yeni Peugeot 208 ve E-208 Türkiye'de satışa çıktı, fiyatı açıklandı
Motorin ve benzine büyük zam geliyor
Erdemir duyurdu: '30-35 yıl yetecek kaynak var, inşaat başlıyor'
SPK'dan 2 şirkete bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı onayı geldi
Yeni Peugeot 208 ve E-208 Türkiye'de satışa çıktı, fiyatı açıklandı
Motorin ve benzine büyük zam geliyor
Benzin ve motorine yeni zam (15.03.2024)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL