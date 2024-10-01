Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda teknoloji ve sanayideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçaklarımızdan ANKA-3 halka açık ilk uçuş gösterisini TEKNOFEST Adana'da yapacaklar." dedi.

Bakan Kacır, "İlk TEKNOFEST'imizde 14 teknoloji yarışması düzenlemiştik. Bu yılın TEKNOFEST'inde 790 bin takımda 1 milyon 650 bin gencimiz projeleriyle yarışıyorlar." dedi.

Bakan Kacır, "İsrail saldırıları etik ve ahlaki değerler üzerine yükselmeyen teknolojinin insanlık için ancak felaket olacağına dair tarihte yaşadığımız bir örnektir." dedi.

Bakan Kacır, Önümüzdeki dönemlerde Meclis gündemindeki ilk işlerden birinin Siber Güvenlik Başkanlığına ilişkin yasama çalışması olacağını, böylelikle yeni bir otorite kurulmuş olacağını belirtti.

Bakan Kacır, "Endüstriyel ürünlerdeki siber güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük tedbirlerimizi artırıyoruz. Cihazların kontrolü ve denetimi için yeni adımlar atacağız." diye konuşmasına devam etti.

BYD, 2026'da üretime başlayacak

Bakan Kacır, "(BYD'nin yatırımı) 2026'da üretim başlayacak, imzalar atıldı. Manisa OSB'de yer tahsis süreci tamamlandı. Fabrika inşaatına ilişkin izin başvuruları gerçekleştirildi" dedi.

Chery, Türkiye'ye yatırım için masada

Kacır, Chery'nin otomobil üretimi yatırımına ilişkin, "Sıkı diyalog halindeyiz, yatırım için son basamaklara geldik. Başka markalarla da Türkiye'nin potansiyelini paylaşmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Kacır, "Togg, 16 ay içinde 37 bin araç üretti, dünyanın en kıymetli elektrikli araç markasının 6'ncı yılında geldiği üretim hacmine bir yılda geldi. 81 ilin tamamında hızlı şarj üniteleri kurulmuş oldu. Türkiye, elektrikli araç başına düşen şarj ünitesi sayısında Avrupa'da lider konumda." dedi.

Bakan Kacır, "Proje bazlı devlet desteği kapsamında 60'a yakın projeye teşvik verdik. Bunlar tamamlandığında 33 milyar dolar cari açığı düşürücü etki oluşturacak." dedi.

Bakan Kacır, "Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yenilenmesine ilişkin çalışma sürdürülüyor, Türkiye'nin sanayi ekosisteminin de bu sürece dahil olmasını amaçlıyoruz." dedi.