İç tasarım

İç tasarıma gelirsek. Konsol ahşap görünümlü kaplaması ve detaylarıyla göz alıcı ve bol ışıklı bir görünümde. Dijitalleşme ve teknoloji iç mekânda kendisini fazlasıyla gösteriyor. Orta konsolda dikey yerleştirilmiş ve sürücüye 6.5 derece dönük 12.3 inçlik bir dokunmatik ekran var. Dev ekran da, klima kumandası gibi temel fonksiyonların yanı sıra otomobilin tüm ayarlarını bulabiliyorsunuz. Kullanımı ise çok kolay. Ekranın grafik tasarımı ise mükemmel. Dijitalleşmenin diğer bir önemli unsuru ise ikinci nesil MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi). Bu kapsamda gelen “Hey Mercedes” sesli asistanı, eskisine göre artık daha fazla iletişime geçebiliyor.