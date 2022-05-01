Yeni nesil Mercedes-Benz C Serisi, eskisine göre artan lüks sürüş konforu ve daha fazla dijitalleşmeyle karşımızda. Peki, Türkiye’de Yılın Otomobili adayı Mercedes-Benz Yeni C Serisi C 200 4 Matic Edition 1 AMG nasıl bir otomobil? Otomobil editörü Murat Öksüz test etti:
Murat Öksüz
murat.oksuz@doganburda.com
Mercedes-Benz’in D segmentindeki modeli C-Serisi yeni nesliyle ülkemizde C 200 4Matic versiyonuyla satışta. C-Serisi’nin bir önceki nesli 2014 yılında satışa sunulmuştu ve toplamda 2.5 milyon adetlik satışa ulaştı. Markanın 1982 yılında 190 ile başlayan D segmenti toplam satışları ise 10.5 milyon adedi aşmış durumda. Sürüş imkanı bulduğumuz Mercedes-Benz C 200 4Matic bir otomobilden isteyebileceğiniz her özelliğe sahip.
Mercedes-Benz C Serisi tasarım ve iç mekân
Yeni C-Serisi, tasarım olarak adeta ufaltılmış bir S-Serisi gibi. Yuvarlak kesimlerle sert çizgilere sahip, klasik sedan oranlarında bir otomobil. 4751 mm uzunluğunda, 1820 mm genişliğinde, 2865 mm’lik dingil mesafesine sahip. 1838 mm’lik yükseklik eski jenerasyona göre düşük olsa da, baş mesafesinde azalma yok. Sürücü ve ön yolcu için dirsek mesafeleri ise arttrılmış. Arka koltuk diz mesafesi 35 mm, baş mesafesiyse 13 mm iyileştirilmiş. Bagaj hacmi ise 455 litre.
İç tasarım
İç tasarıma gelirsek. Konsol ahşap görünümlü kaplaması ve detaylarıyla göz alıcı ve bol ışıklı bir görünümde. Dijitalleşme ve teknoloji iç mekânda kendisini fazlasıyla gösteriyor. Orta konsolda dikey yerleştirilmiş ve sürücüye 6.5 derece dönük 12.3 inçlik bir dokunmatik ekran var. Dev ekran da, klima kumandası gibi temel fonksiyonların yanı sıra otomobilin tüm ayarlarını bulabiliyorsunuz. Kullanımı ise çok kolay. Ekranın grafik tasarımı ise mükemmel. Dijitalleşmenin diğer bir önemli unsuru ise ikinci nesil MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi). Bu kapsamda gelen “Hey Mercedes” sesli asistanı, eskisine göre artık daha fazla iletişime geçebiliyor.
Mercedes-Benz C Serisi motor ve sürüş
C 200 4Matic’te görev yapan M 254 kodlu 1496 cc, 4 silindirli benzinli motor; 20 HP (15 kW) ek elektrik gücü ve 200 Nm ek tork sağlayan ikinci nesil entegre marş jeneratörü (ISG) ile destekleniyor. 48V elektrikle desteklenen bu sistem, Mild Hybrid olarak tanımlanıyor. 9 ileri oranlı 9G-Tronic şanzımanın motorla bütünleşmesi olağanüstü. Motor 204 HP maksimum güç ve 300 Nm maksimum tork üretiyor. Otomobil fabrika verilerine göre 7.1 saniyede 0-100 arasını tamamlarken, maksimum 241 km/h hız sağlıyor. Biz sürüşümüz sırasında bu rakamlı 7.3 saniye ve 235 km/s olarak gördük. 4Matic dört tekerlekten çekiş sistemi gücün %45’ini ön tekerleklere, %65’ini arka tekerleklere verebiliyor.
Yakıt tüketimiyse 100 km’de 7.6–6.6 lt. arasında değişiyor. Bu otomobilde sadece elektrikle yol alma seçeneği yok. Hybrid ünite gerektiği zamanlarda içten yanmalı motora destek veriyor. Bu yeni nesil turbo motorlarda turbo boşluğu azalmış olsa halen var. İşte EQ Boost bu turbo boşluğunun hissedilmemesini sağlıyor ve o boşluğu kapatıyor. Sistemin bir özelliği de seyahat esnasında motoru tamamen kapatabilmesi ve uzun yolda otomobilin yağ gibi sessiz bir şekilde kayarak seyahat etme hissini vermesi.
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