Yeni nesil Mercedes-Benz C Serisi, eskisine göre artan lüks sürüş konforu ve daha fazla dijitalleşmeyle karşımızda. Peki, Türkiye’de Yılın Otomobili adayı Mercedes-Benz Yeni C Serisi C 200 4 Matic Edition 1 AMG nasıl bir otomobil? Otomobil editörü Murat Öksüz test etti:

Murat Öksüz

murat.oksuz@doganburda.com