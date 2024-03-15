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Çanakkale'de göçmen botu battı: 21 ölü

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu ölen 5'i çocuk 21 kişinin cesedine ulaşıldı.

15 Mart 2024 | 16:52
Çanakkale'de göçmen botu battı: 21 ölü

Vali İlhami Aktaş, AA muhabirine, lastik botun Eceabat açıklarında battığını, kendisinin de bölgede olduğunu söyledi.

Botun gece saatlerinde battığını, ihbarın ise sabah yapıldığının bilgisini veren Aktaş, "Botta kaç kişinin olduğuyla ilgili sağlıklı bilgi yok. Kayıp sayısını belirlemeye çalışıyoruz. Kurtulanlarla görüşülüyor. Biraz çelişkili bilgiler var, kendi aralarında çelişkili konuşuyorlar." diye konuştu.

Ölü sayısı 21'e yükseldi

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun alabora olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"1 uçak, 2 helikopter, 1 İHA ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 9 bot, diğer kurumlara ait 9 bot olmak üzere toplam 18 bot ve 502 personelle arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Son belirlemelere göre 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 2 kişi de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmış olup 5'i çocuk 21 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştır."

Cesetlerden 11'i Kabatepe Limanı'na getirildi

Denizde yapılan arama çalışmaları sonucu cesedine ulaşılan 21 düzensiz göçmenden 11'inin cansız bedeni, Sağlık Sıhhiye Botu ile Kabatepe Limanı'na getirildi.

Düzensiz göçmenlerin cenazeleri, burada bekleyen ambulanslarla il merkezindeki hastanelerin morguna kaldırıldı.

Kurtulanlardan 2 kişinin kendi çabalarıyla Eceabat'a bağlı Büyük Kemikli sahiline ulaşarak yetkililere botun battığı bilgisini verdiği öğrenildi.

Kabatepe Limanı'nda da çok sayıda ambulans ve ekipler hazır bekletiliyor.

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