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ÇAYKUR'a 1072 mevsimlik işçi alınacak

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesindeki fabrikalarda çalıştırılmak üzere 1072 mevsimlik işçi alınacak.

25 Nisan 2024 | 18:39
ÇAYKUR'a 1072 mevsimlik işçi alınacak

Rize İŞKUR Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ÇAYKUR'un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da faaliyet gösteren fabrikalarında istihdam edilmek üzere 930 beden işçisi, 70 çay eksperi, 55 engelli geçici işçi, 17 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere 1072 mevsimlik işçi alınacağı belirtildi.

Yarın başlayacak ve 30 Nisan'da sona erecek başvuruların, e-devlet, Alo 170 ve "www.esube.iskur.gov.tr" adresinden yapılabileceği vurgulandı.

Başvurular için ikametgah şartı arandığı, işe başlayacak mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunduğunun altı çizilen açıklamada, noter kurasının ise 14 Mayıs Salı günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.

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