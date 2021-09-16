Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), pandemi nedeni ile gerçekleştiremediği 2019 yılı ile birlikte 2020 yılının ödüllerini düzenlediği tören ile sahiplerine sundu.

Törende 2019 ve 2020 yılları için 20 farklı kategoride ilk 3’e giren 51 firmaya ödülleri verildi. Toplamda 121 adet ödülün dağıtıldığı Çelik İhracatının Liderleri Ödül Töreni’nde her iki yılda da tüm ürünlerde en fazla ihracata ulaşan ilk üç çelik firması HABAŞ, İÇDAŞ ve DİLER oldu.

“İhracatta ‘çelik’ gibi kuvvetliyiz”

Törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, şu ifadeleri kullandı:

“Yüzde 69’a yakın değer bazında artış var. 13,2 milyar doları bulduk. Bu sene görünen o ki 20 milyar doları geçeceğiz. Bu da aslında içinde bulunduğumuz bu zor şartlara rağmen ne kadar büyük bir yolculuğa çıktığımızı ve çelik gibi kuvvetli olduğumuzu gösteriyor. Çelik ihracatımıza uygulanan ticaret politikaları önlemleri ile Trump’ın tokadını yedik, Avrupa Birliği’nin dostluğunu arkamızda göremedik. İhracatımızı bu kadar zorlu ortamlarda bu noktalara taşımak gerçekten takdire şayan. Sayın Başkanımız ile birlikte, sizlerle birlikte her gün sorunları çözmek için uğraşıyoruz. Sorunlar bitmiyor. Çelik sektöründe özel bir durum da var AKÇT anlaşmasından dolayı desteklerden de yararlanamadığı için hiçbir zaman bize para almaya gelmez, karşısına çıkan sorunları çözmek, aşmak için ne yapabiliriz diye konuşuruz. Sektöre baktığımız zaman 50 milyon tonluk bir kapasitemiz var. Kapasite kullanım oranlarımız da yüksek. 40 milyon ton civarında bir üretimimiz var. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde çelikte çok büyük yatırımlar bekleniyor. Bu sektör stratejik önemi büyük bir sektör.”

“Avrupa’nın en büyük yatırımcısı olacağız”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise, “İhracatın ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu her fırsat bulduğumuz anda ifade ediyoruz. 2018’de Trump’ın getirdiği vergiler ile ülkemize verdiği zararları hepimiz biliyoruz. Avrupa Birliği’nin altına imza atmış olduğu anlaşmalara rağmen, imzasına sözüne güvenilir dediğimiz ülkelerin bile böyle bir dönemde ticaret için neler yapabileceğini gördük. Her şeye rağmen ihracatımızı artırmış olmamız çok anlamlı ve değerli. Bütün bu olumsuzluklara rağmen çelik sektörünün yakaladığı bu başarıyı gönülden takdir ediyorum. Özellikle 2021 yılının ilk 8 aydaki başarı ayrı bir takdiri hak ediyor. Bugüne kadar çelik sektörü bu süreci büyük bir başarı ile yönetti. Kısa zaman içerisinde devreye girecek yatırımlar ile inşallah Avrupa’nın en büyük yatırımcısı olacağız. Şu anda bulunduğumuz 2’nciliği daha da yukarları çıkaracağız. Bu ortamda ihracat ve yatırım yapmak sadece bir sanayicinin, ihracatçının, bir üretim sevdalısının yapacağı bir iş. Çelik sektörünün önüne uluslararası engeller çıkıyor ve şükür ki bunların hepsini geçerek tarih yazıyorsunuz. Ağustos ayında yakaladığımız başarı Eylül ayında gelecek rakamlarla birlikte tarihe geçecek” ifadelerini kullandı.

“İhracat pazarlarımızı çeşitlendirerek büyüyoruz”

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, “Küresel çelik piyasasında önemli bir konumda bulunan sektörümüzün gücünü sürdürülebilir kılmak adına pandeminin ve korumacılık önlemlerinin neden olduğu kısıtlamalara karşı mücadele ederek çalışan Çelik İhracatçıları Birliği’nin üye firmalarına teşekkür ediyorum. Sektörümüz, ihracat tecrübesi sayesinde pazarlarını çeşitlendirmeyi başararak, büyümesini sürdürüyor. Bu yılın ilk sekiz ayında değerde ulaştığımız ihracat rakamı, geçen senenin toplam rakamının da üzerine çıkmış durumda. 2020 yılında değerde 12,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmişken, bu yılın henüz ilk sekiz ayında 13,2 milyar dolara ulaştık. Miktar bazında ise 2020 yılında 20,3 milyonluk tonluk ihracatımıza karşın 2021 yılının ağustos sonunda ihracatımız 15,3 milyon tona ulaştı” dedi.

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler da, “Yılı büyük bir rekorla kapatacağımızı öngörüyoruz. Miktarda 23-24 milyon tona ve bunun karşılığında da tahmini 20-22 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşacağımızı hesaplıyoruz. Sektörümüz, ülkemizin otomotiv, tekstil ve kimyadan sonra dördüncü büyük ihracat kalemi. Ancak değer bazında gerçekleştirdiğimiz ihracatımızla ağustos ayında otomotiv sektörüne ufak bir farkla birinciliği kaptırdık. Türkiye ihracatındaki payımızı tekrar yüzde 10’ların üzerine çıkardık. Çabamız Eylül ayında birinciliğe ulaşmak.” dedi.