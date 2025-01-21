CEO’lar küresel ekonomik büyümeden umutlu

PwC’nin Dünya Ekonomik Forumu toplantısında duyurulan 28. Küresel CEO Araştırması’na göre, tüm dünyadaki CEO’ların neredeyse %60’ı önümüzdeki 12 ayda küresel ekonomik büyümenin artacağını düşünüyor. Türk CEO’lar için ise bu oran %53.

109 ülkeden 4.701 CEO’nun katıldığı araştırmaya göre, CEO’ların %42’si önümüzdeki 12 ayda çalışan sayısını %5 veya daha fazla arttırmayı düşünüyor. Bu oran, çalışan sayısını azaltmayı düşünen CEO’ların (%17) ile iki katından fazla. Geçtiğimiz yıl ise çalışan sayısını arttırmayı düşünen CEO’ların oranı %39’du. Çalışan sayısını arttırmayı düşünen CEO’ların başında cirosu 100 milyon doların altında olan küçük ölçekli şirketlerle (%48) geliyor. Bunu teknoloji (%61), gayrimenkul (%61), özel sermaye (%52) gibi şirketler takip ediyor.

PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, araştırmayla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“PwC olarak gerçekleştirdiğimiz CEO Araştırması ile 28 yıldır iş dünyasının içinden geçtiği kapsamlı dönüşümü çok yakından takip ediyoruz. Araştırmamızın bu yılki küresel sonuçları, iş liderlerinin ekonominin büyümesine yönelik iyimserliklerini koruduğunu gösteriyor. Ancak liderler önceki yıllarda olduğu gibi, değer yaratma modellerinde köklü değişiklikler yapmaları gerektiğinin farkındalar ve daha da önemlisi, bu yönde adımlar atmak için istekliler. CEO’ların işgücü, sürdürülebilirlik, tedarik zincirleri de dahil olmak üzere birçok alanda stratejik kararlar almalarının gerekeceği bir dönemdeyiz. Araştırma, özellikle üretken yapay zekâ konusunda dikkat çekici sonuçlar içeriyor.”

Dönüşüm zorunluluğu

Son iki yılda olduğu gibi, her on CEO’dan dördü (%42) şirketlerinin mevcut gidişatını sürdürmesi halinde on yıldan daha uzun süre ayakta kalamayacağını düşünüyor. Şirketlerinin önemli değişiklikler yapmadan ayakta kalamayacağını düşünen %42’lik kesim, ekonomik olarak ayakta kalabilmelerini etkileyen en önemli faktörün yasal düzenlemelerdeki değişiklikler olduğunu söylüyor. Her sektörden CEO’ların %63’ü son beş yılda şirketlerinin değer yaratma, sunma ve yakalama şekillerinde değişiklik yapmak için en az bir önemli adım attıklarını söylüyor.

Şirketler iş modellerini kökten değiştirmeye de istekli; CEO’ların %38’i son beş yılda en az bir yeni sektörde rekabet etmeye başladıklarını, %34 ise bu yeni sektörlerden elde ettikleri gelirlerin, şirketlerinin bu dönemdeki toplam gelirlerinin %20’sinden fazlasını oluşturduğunu belirtiyor.

CEO’lar üretken yapay zekâ için iyimserler; ancak, daha iyi sonuçlar almak istiyorlar

Araştırmaya katılan CEO’lar üretken yapay zekâdan elle tutulur sonuçlar elde ettiğini söylüyor. CEO’ların %56, son 12 ayda çalışanlarının mesailerinde daha verimli olduklarını, %32 ise gelirlerinin arttığını belirtiyor. Türkiye’deki CEO’ların %64’ü geçtiğimiz on iki ayda üretken yapay zekânın çalışanların verimliliğini arttırdığını belirtiyor.

Yapay zekâya güven, bu teknolojinin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden biri olmaya devam ediyor. CEO’ların yalnızca üçte biri, yapay zekâ teknolojisini şirketlerinin kilit süreçlerine entegre edecek kadar güvenilir bulduklarını söylüyor.

Buna rağmen, üretken yapay zekânın kârlılığa etkilerine ilişkin iyimserlik geçtiğimiz yıla göre biraz arttı; CEO’ların %49’u önümüzdeki 12 ayda kârlılıklarında artış bekliyor. CEO’ların neredeyse yarısı (%47) önümüzdeki üç yılda üretken yapay zekâ dahil yapay zekâ teknolojilerini kendi teknoloji platformlarına; %41’i ana iş süreçlerine entegre etmeyi planlıyor. Üretken yapay zekânın çalışan sayısının arttırılmasına neden olduğunu söyleyen CEO’ların oranı (%17), azaltılmasına neden olduğunu söyleyen CEO’lardan (%13) daha fazla.

İklim değişikliğiyle ilgili yatırımlar meyvelerini vermeye başladı

Araştırmada dikkat çeken bir diğer konu ise iklim değişikliğinin şirketlere olan etkisi. CEO’lar bu konuyla ilgili aksiyon almaya devam ediyor. CEO’ların son beş yılda iklimle ilgili yaptıkları yatırımların finansal etkilerini değerlendirmeleri sorulduğunda, bu yatırımların gelirleri arttırma olasılığının (%33), azaltma olasılığından (%5) altı kat daha fazla olduğu görülüyor. CEO’ların neredeyse üçte ikisi, iklimle ilgili yatırımların maliyetleri azalttığını ya da maliyete önemli bir etkisi olmadığını söylüyor. Türkiye’deki CEO’ların %38’i son beş yılda yaptıkları iklim dostu odaklı aldıkları inisiyatiflerin hizmet veya ürün satışından elde edilen gelirde artış sağladığını belirtiyor.

Yine de iklimle ilgili yatırımları gerçekleştirmenin önündeki engeller ortadan kalkmış değil. Bu tür yatırımları yapmış olan CEO’ların %24’ü, yasal düzenlemelerdeki karmaşıklıkların şirketlerinin bu tür yatırımlara başlamalarının önündeki en büyük engel olduğunu söylüyor. %18’i yatırım getirisinin az olmasının, %6’sı ise yönetim kurulunun veya üst yönetimin bu konuda destek vermemesinin en büyük engel olduğunu düşünüyor.

