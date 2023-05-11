CEO'ların yıl sonu dolar kuru tahmini ne?

Türkiye ekonomisini takip ederken dolar kurunun seyrini yakından izlemek sadece iş dünyasının, ihracatçıların değil; tasarruf sahibi vatandaşların da en önemli önceliklerinden biri olmaya devam ediyor.

Özellikle iktidarın ‘Yeni Ekonomi Modeli’ adıyla Kasım 2021 itibarıyla hayata geçirmeye başladığı ‘yüksek kur-düşük faiz’ programı, doların ateşini son yıllarda hiç olmadığı kadar artırdı. Ekonomideki dolarizasyon trendi ile TL’deki erime hızlandı ve 2021 başında 8 TL olan kur, geldiğimiz

noktada 20 TL’yi zorlamaya başladı.

Yaygın görüş, TCMB eliyle piyasaya verilen yüklü miktarda dolar sayesinde kurun daha da yukarılara çıkmasının engellendiği yönünde.

Ancak, Ekonomist Dergisi’nin geleneksel olarak gerçekleştirdiği “CEO ANKET”ine katılan 120 CEO ve üst düzey yöneticilerine göre,14 Mayıs seçimleri sonrasında dolar kurundaki artış sürecek.

Katılımcıların yüzde 42,2’si yıl sonuna kadar kurun 20-24 TL aralığında seyredeceği, yüzde 41,4’ü ise 24-28 TL arasında olacağı görüşünü dile getiriyorlar.

Yüzde 6,9’u dolar kurunun 28 TL’nin üzerine çıkacağını öngörürken, seçim sonrasında dolar kurunun 15-18 TL’ye gerileyeceğini düşünenlerin oranı ise yalnızca binde 9 oldu.