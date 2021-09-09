Çayırova’daki tesisinde tıbbi malzeme ve cihaz üretimi gerçekleştiren Honnes Sağlık, stratejik yatırımlarını gerçekleştirerek global bir oyuncu olma yolunda ilerliyor.

50’yi aşkın ülkeye ihracat yapan şirket, geçen yıl yüzde 200 büyüdü. Şirketin bu yılki ciro hedefi ise 500 milyon TL.Tıbbi cihaz sektörünün global büyüklüğü yaklaşık 550 milyar dolar ve pazar yıllık yüzde 4,5 büyüme gösteriyor.

Dünyanın en büyük tıbbi cihaz pazarı yaklaşık 180 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ile ABD. Global sektörü de çoğunlukla ABD’li şirketler domine ediyor.

Türkiye’de de bu alandan faaliyet gösteren pek çok şirket var. Honnes Sağlık da onlardan biri. Temelleri yaklaşık 30 yıl öncesine dayanan şirket, iç pazarın yanı sıra yaklaşık 50’yi aşkın ülkeye medikal ürün ihraç ediyor.

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