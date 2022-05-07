Rus iş insanı Roman Abramovich’in, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle İngiltere hükümetinin kendisine yönelik yaptırım kararı sonrası satışa çıkardığı Chelsea’nin yeni sahibi belli oldu. Amerikalı milyarder Todd Boehly liderliğindeki grup Premier Lig futbol takımı Chelsea FC’yi 4,3 milyar sterline (yaklaşık 5,2 milyar dolara) satın alıyor. Satışı duyuran The Wall Street Journal’a göre bu rakam profesyonel bir spor takımı için şimdiye kadar ödenen en yüksek para. Habere göre İngiltere hükümeti Abramovich’in satıştan kâr etmemesini sağlamak için çalıştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Los Angeles Dodgers’ın ortağı Todd Boehly’nin yanı sıra Clearlake Capital, Dodger’in sahibi Mark Walter’ı kontrol eden yatırım şirketi Clearlake Capital ve İsviçreli milyarder Hansjoerg Wyss’i de içeriyor. Satışın mayıs ayı sonunda tamamlanmasının beklendiği belirtildi.
ABRAMOVCH 233 MİLYON DOLARA ALMIŞTI
Abramovich , 2003 yılında Chelsea’yi 233 milyon dolara satın aldı ve Londra merkezli takımı dünyanın en iyi futbol kulüplerinden biri haline getirmeye çalıştı. Mart ayında oligarklar yaptırımlarla karşı karşıya kalmaya başlayınca takımı satışa çıkardı .
- Anlaşma gereği yatırımın 2,5 milyar sterlinlik kısmı, kulüp hisselerini satın almak için kullanılacak ve daha önce Abramovich’in açıkladığı gibi hayır kurumlarına bağışlanmak üzere Büyük Britanya’daki dondurulmuş bir banka hesabına yatırılacak. Hesaptaki para İngiliz devletinin onayı olmadan transfer edilemeyecek.
- Paranın 1,75 milyar sterlinlik kısmı ise Stamford Bridge Stadı, akademi, kadın takımı, Kingsmeadow Stadı ve Chelsea Vakfı için yapılacak ek yatırımlara aktarılacak.
- Öte yandan Abramovich’in sözcüsü, Rus iş insanının Chelsea’ye verdiği paraları geri istediği iddiasını reddetti ve kulübün satışından elde edilen gelirin “Ukrayna’daki savaşın tüm kurbanları” için bir hayır vakfına gideceğini söyledi.
- Skysports’un haberine göre ise İngiltere hükümeti, Abramovich’in gelirlerden hiçbirini almayacağından tamamen emin olmadıkça satışın gerçekleşmesine izin vermeyecek.
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