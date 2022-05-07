Rus iş insanı Roman Abramovich’in, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle İngiltere hükümetinin kendisine yönelik yaptırım kararı sonrası satışa çıkardığı Chelsea’nin yeni sahibi belli oldu. Amerikalı milyarder Todd Boehly liderliğindeki grup Premier Lig futbol takımı Chelsea FC’yi 4,3 milyar sterline (yaklaşık 5,2 milyar dolara) satın alıyor. Satışı duyuran The Wall Street Journal’a göre bu rakam profesyonel bir spor takımı için şimdiye kadar ödenen en yüksek para. Habere göre İngiltere hükümeti Abramovich’in satıştan kâr etmemesini sağlamak için çalıştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Los Angeles Dodgers’ın ortağı Todd Boehly’nin yanı sıra Clearlake Capital, Dodger’in sahibi Mark Walter’ı kontrol eden yatırım şirketi Clearlake Capital ve İsviçreli milyarder Hansjoerg Wyss’i de içeriyor. Satışın mayıs ayı sonunda tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

ABRAMOVCH 233 MİLYON DOLARA ALMIŞTI

Abramovich , 2003 yılında Chelsea’yi 233 milyon dolara satın aldı ve Londra merkezli takımı dünyanın en iyi futbol kulüplerinden biri haline getirmeye çalıştı. Mart ayında oligarklar yaptırımlarla karşı karşıya kalmaya başlayınca takımı satışa çıkardı .