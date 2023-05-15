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CHP'den seçim sonuçlarına ilişkin açıklama

CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama geldi.

15 Mayıs 2023 | 14:32
Son Güncellenme: 15 Mayıs 2023 | 14:39
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CHP'den seçim sonuçlarına ilişkin açıklama

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin olarak ikinci tura kalmıştır. Müşahitlerimize avukatlarımıza ve tüm gönüllülerimizin çabaları her türlü takdirin üstündedir. Dün akşam sabaha kadar gösterdikleri büyük fedakârlığı 28 Mayıs’ta da göstereceklerinden ve milletimizin tek bir oyunun dahi heba olmayacaklarından eminiz. Milletimizin iradesi her şeyin üzerindedir. İkinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Kazanan demokrasi olacak, kazanan Türkiye olacak” dedi.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında kısa bir açıklama yapan Öztrak soru almadı.

Öztrak "Dün yapılan seçimler, Erdoğan’ın milletimizden güvenoyu alamadığını göstermiştir. Şu an itibarıyla sandıkların tamamına yakını sayılmış, yurt dışından gelen sandıklardan sadece 300 civarında sandık henüz sayılmamıştır. Bunlar da sonucu değiştirmeyecektir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turda sonuçlanacağı artık kesinleşmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin olarak ikinci tura kalmıştır.

Dün sandığa gidip oy veren herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Katılım oranının yüzde 90’a yaklaşması Demokrasimiz adına sevindiricidir" diye konuştu. 

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