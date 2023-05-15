Anadolu Ajansı'nın aktardığı verilere göre Yeniden Refah Partisi kesin olmaya sonuçlara göre 1 milyon 523 bin 588 oy alarak %2.84 oy oranına ulaştı ve 5 milletvekili çıkartıyor.

Partinin Genel Başkanı Fatih Erbakan son açıklamasında "Partimizi anketlerde hiç göstermeyen, anket şirketlerinin aslında manipülasyon yaptıkları, bilimsel çalışma yapmadıkları, seçim sonuçları ile bir kez daha açık şekilde ortaya çıktı. Gelen sonuçlara göre partimiz TBMM'de 5 milletvekili ile temsil edilme hakkını bulunduruyor. 3 milletvekili İstanbul, 1 Kocaeli, 1 milletvekilimiz de Konya'dan seçilmiş bulunuyor. Bu milletvekillerimizin sayısının artma ihtimali de bulunuyor. Partimizin aldığı oylar sandıklar açıldıkça artmaya devam ediyor" diye konuştu.