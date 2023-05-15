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Seçimin ilkleri ve sürprizleri

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde tablo kesin olmayan sonuçlara göre şekillenmeye başladı. Bu seçimde bazı ilkler ve sürprizler de var.

15 Mayıs 2023 | 09:00
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Seçimin ilkleri ve sürprizleri

NTV'nin haberine göre bazı kentlerde ilk kez kadın milletvekili seçildi. 

  • 3 milletvekilinin çıktığı Nevşehir'de, 2'si AK Parti'den, 1'i de MHP'den olmak üzere, bütün vekiller Cumhur İttifakı'ndan Meclis'e giriyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç MHP'nin birinci sıra adayıydı.  Kesin olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 20,5'ini alan Kılıç, kentin ilk kadın milletvekili oldu. 
  • Tarihinde ilk kez kadın milletvekili çıkaran bir diğer kent de Giresun oldu.  CHP'den ilk sırada aday gösterilen Elvan Işık Gezmiş, yüzde 20 oy alarak milletvekili seçildi.

CHP, 43 YIL SONRA RİZE'DEN MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI

Seçim, bazı sürprizleri de beraberinde getirdi. CHP, 43 yıl aradan sonra kesin olmayan sonuçlara göre, Rize'den milletvekili çıkardı. Yüzde 21,4 oy alan inşaat mühendisi Tahsin Ocaklı, meclise gidecek. 

Bir sürpriz de Erzincan'da yaşandı. 2015'ten bu yana kentten milletvekili çıkaramayan CHP, bu kez bir milletvekili meclise gönderecek. CHP listelerinden aday olan Mustafa Sarıgül, yüzde 36,2 oy aldı. Kentte bir milletvekili de AK Parti çıkardı.

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