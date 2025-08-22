Çikolata pahalılaşacak! İşte sebebi

CNBC'nin haberine göre dünyadaki üretimin yaklaşık yüzde 75’inin bu bölgeden karşılandığı dikkate alındığında, yaşanan sıkıntılar doğrudan çikolata fiyatlarına yansıdı.

İngiltere’de tüketici grubu Which? tarafından yapılan araştırmaya göre, 2024 yılında market raflarında en yüksek yıllık ortalama enflasyon oranı çikolata ürünlerinde görüldü ve bu oran yüzde 11’e ulaştı.

ABD’de ise Hershey’s Kisses gibi popüler markaların fiyatları yıllık bazda yüzde 12 arttı.

İsviçre merkezli Lindt & Sprüngli’nin CEO’su Adalbert Lechner, kakao fiyatlarının “bir daha asla önceki seviyelere inmeyeceğini” belirtti.

J.P. Morgan tarım emtiaları stratejisti Tracey Allen da 2024’ün son çeyreğinde ulaşılan rekor fiyatların sektörde gecikmeli bir etki yarattığını ve bu durumun halen tüketiciye yansımaya devam ettiğini söyledi.

Kakao vadeli işlemleri bu yıl düşüş eğilimi gösterse de fiyatlar hala yüksek seviyelerde seyrediyor. Ocak ayında metrik ton başına 8.177 dolar olan fiyatlar, ağustos ayında 7.855 dolara geriledi. Ancak üç yıl önce bu rakam sadece 2.374 dolardı.

J.P. Morgan analizine göre, sanayi talebinin azalması, üretimin artması, hava koşullarının iyileşmesi ve Ekvador ile Brezilya’daki yeni ekimlerin olgunlaşmasıyla arz tarafında kısmi bir iyileşme bekleniyor. Buna karşın fiyatların uzun vadede yüksek kalacağı ve metrik ton başına 6.000 dolar seviyesinde dengeleneceği öngörülüyor.