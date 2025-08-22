DW'nin haberine göre karar, Başkan Donald Trump’ın göçmenlik politikalarında başlattığı yeni sıkılaştırma adımlarının parçası olarak duyuruldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, turist ve öğrenciler dahil olmak üzere 55 milyondan fazla vize sahibinin federal ve eyalet yasaları açısından inceleneceğini bildirdi.

Yetkililer, vize süresinin aşılması, suç faaliyetleri, kamu güvenliğine tehdit, terör faaliyeti veya terör örgütlerine destek gibi durumların tespit edilmesi halinde vizelerin iptal edileceğini ve bu kişilerin sınır dışı edilebileceğini açıkladı.

Bakanlık, Trump’ın ocak ayında yeniden göreve başlamasından bu yana 6 binden fazla öğrenci vizesinin fazla kalış ve çeşitli ihlaller nedeniyle iptal edildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise ticari tır şoförlerine verilen çalışma vizelerinin derhal durdurulduğunu duyurdu. Kararın, Florida’da meydana gelen ve üç kişinin yaşamını yitirdiği bir trafik kazasının ardından alındığı bildirildi. Kazada, Hindistan vatandaşı olduğu belirtilen ve ABD’de yasal oturma izni bulunmayan bir tır şoförü yasa dışı U dönüşü yapmıştı.

Amerikan Tır Taşımacılığı Derneği (ATA), yabancı şoförlerin ABD’ye akın ederek yerli sürücülerin işlerini elinden aldığı ve otoyol güvenliğini tehlikeye attığı yönündeki iddiaları daha önce “asılsız” olarak nitelendirmişti. ATA verilerine göre, 2021’de ABD’deki tır şoförlerinin yaklaşık yüzde 18’i göçmenlerden oluşuyordu.