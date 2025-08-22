ARA
DOLAR
41,01
0,20%
DOLAR
EURO
47,64
-0,01%
EURO
GRAM ALTIN
4397,14
0,08%
GRAM ALTIN
BIST 100
11316,02
0,02%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

ABD'den sert karar: 'Tır şoförü vizesi' durdurulacak

ABD yönetimi, milyonlarca vize sahibini sürekli olarak denetime alacağını ve tır şoförlerine verilen çalışma vizelerini durduracağını açıkladı.


Son Güncellenme:
ABD'den sert karar: 'Tır şoförü vizesi' durdurulacak

DW'nin haberine göre karar, Başkan Donald Trump’ın göçmenlik politikalarında başlattığı yeni sıkılaştırma adımlarının parçası olarak duyuruldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, turist ve öğrenciler dahil olmak üzere 55 milyondan fazla vize sahibinin federal ve eyalet yasaları açısından inceleneceğini bildirdi. 

Yetkililer, vize süresinin aşılması, suç faaliyetleri, kamu güvenliğine tehdit, terör faaliyeti veya terör örgütlerine destek gibi durumların tespit edilmesi halinde vizelerin iptal edileceğini ve bu kişilerin sınır dışı edilebileceğini açıkladı.

Bakanlık, Trump’ın ocak ayında yeniden göreve başlamasından bu yana 6 binden fazla öğrenci vizesinin fazla kalış ve çeşitli ihlaller nedeniyle iptal edildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise ticari tır şoförlerine verilen çalışma vizelerinin derhal durdurulduğunu duyurdu. Kararın, Florida’da meydana gelen ve üç kişinin yaşamını yitirdiği bir trafik kazasının ardından alındığı bildirildi. Kazada, Hindistan vatandaşı olduğu belirtilen ve ABD’de yasal oturma izni bulunmayan bir tır şoförü yasa dışı U dönüşü yapmıştı.

Amerikan Tır Taşımacılığı Derneği (ATA), yabancı şoförlerin ABD’ye akın ederek yerli sürücülerin işlerini elinden aldığı ve otoyol güvenliğini tehlikeye attığı yönündeki iddiaları daha önce “asılsız” olarak nitelendirmişti. ATA verilerine göre, 2021’de ABD’deki tır şoförlerinin yaklaşık yüzde 18’i göçmenlerden oluşuyordu.


Etiketler
video-haber
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL

Paylaş

Video Linki:
Embed Kod: