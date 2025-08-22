Togg ilk kez paylaştı: İşte karşınızda kamuflajsız Togg T10F

Uzun süredir merakla beklenen model, ilk kez kamuflajsız şekilde markanın resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan video ile görücüye çıktı. Görüntülerde aracın kapı kolundan kokpit tasarımına kadar tüm detaylar dikkat çekti.
T10F için ön siparişler eylül ayında alınmaya başlanacak. İlk teslimatlar da yine aynı ay içerisinde yapılacak. Modelin dünya tanıtımı ise 9-14 Eylül 2025 tarihlerinde Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek IAA Mobility fuarında gerçekleştirilecek.
Yerli üretim sedan fastback, iki farklı batarya seçeneğiyle satışa çıkacak. 52,4 kWsa bataryalı versiyon 350 kilometre menzil sunarken, 88,5 kWsa bataryaya sahip olan seçenek 623 kilometreye kadar menzil sağlayacak.
Performans tarafında tek motorlu arkadan itişli versiyon 160 kW (218 PS) güç ve 350 Nm tork üretirken, 0’dan 100 kilometre hıza 7,2 saniyede ulaşıyor. Çift motorlu dört çeker seçeneği ise 320 kW (435 PS) güç ve 700 Nm tork değerleriyle öne çıkıyor. Bu versiyonun 0-100 kilometre hızlanma süresi ise sadece 4,6 saniye.
Şarj özellikleriyle de öne çıkan T10F, 180 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryasını yüzde 20’den yüzde 80’e yalnızca 28 dakikada doldurabiliyor. Ayrıca V2L (Vehicle to Load) teknolojisi ile harici cihazlara enerji aktarımı yapılabiliyor.
Araç, iç mekanda toplam 41,3 inçlik ekran deneyimi sunuyor. 12,3 inçlik dijital gösterge paneli, 29 inç büyüklüğündeki merkezi ekran ve 8 inçlik ek kontrol ekranı bir araya geliyor. Snapdragon işlemci desteği, yüksek hızlı bağlantı altyapısı, Trumore uygulaması ve yapay zekâ tabanlı akıllı sistemler, T10F’nin teknoloji donanımını güçlendiriyor.