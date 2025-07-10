Çin-Türkiye hattında Orta Koridor’un stratejik derinliğini pekiştiren yeni bir adım daha atıldı. Pasifik Holding’in uluslararası lojistik şirketi Pasifik Eurasia ile Çin Devlet Demiryolları arasında Orta Koridor’u geliştirmek üzerine geçtiğimiz ay imzalanan anlaşmanın ilk trenleri Çin’in güneybatısında yer alan Chongqing ve Chengdu şehirlerinden yola çıktı.

Açıklamaya göre geleceğin Megapolü olarak 100 milyon nüfuslu bir bölge şeklinde birleştirilmesi ve eyaletler üstü doğrudan merkeze bağlanması planlanan bu iki şehrin Yükleme ve Lojistik Merkezlerinde iki ayrı tren uğurlama töreni düzenlendi.

Trenler Çin içinde yaklaşık 3.500 km yol katettikten sonra Orta Asya, Hazar geçişi ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşacak.

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, törenlerin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün Çin’in en güçlü üretim ve lojistik merkezlerinden Chongqing ve Chengdu’dan Türkiye’ye birer tren uğurladık. Bu trenler yalnızca konteyner değil; aynı zamanda vizyon, güven, strateji ve ortak gelecek taşıyor. Pasifik Eurasia olarak Çin ile Avrupa arasındaki lojistik akışın, Türkiye merkezli olmasına liderlik ediyoruz. Orta Koridor artık bir fikir değil. Adım adım gerçek bir koridor oluyor."

China Railway ile uzun süren görüşmeler sonucunda önce deneme trenlerinin başladığını ardından sözleşmelerin imzalandığını belirten Erdoğan "Deneme taşımalarının başarılı bir şekilde gerçekleşmesinin ardından da haziran ayı sonunda İstanbul’da Ulaştırma Bakanlığımız tarafından düzenlenen ve bizim de Pasifik Holding olarak ana sponsor olduğumuz Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’nda China Railway ile sözleşmelerimizi imzaladık.

Bugün bu iki trenle başlayan yeni süreç bu uzun çalışmanın bir sonucu ve karşılıklı olarak belirlediğimiz ilk hedefimiz olan yılda 1.000 tren hedefine hızla ilerlemek adına atılmış ilk adımdır" dedi.

