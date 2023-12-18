Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.53'te merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Marmara denizinde, Çınarcık ilçesinin 8,52 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 11,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Yalova Valisi Hülya Kaya, Çınarcık ilçesinde meydana gelen depremin il sınırları içerisinde hissedildiğini belirterek, 112 Acil Çağrı Merkezi ve ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde şu an için olumsuz bir ihbar alınmadığını ifade etti. Kaya, AFAD ve diğer kurumların sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

AFAD depremle ilgili şu bilgileri paylaştı:

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer: Marmara Denizi - [08.52 km] Çınarcık (Yalova)

Tarih: 2023-12-17

Saat: 23:53:52 TSİ

Enlem: 40.72167 N

Boylam: 29.09944 E

Derinlik: 11.18 km

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, twitter'dan paylaştığı mesajda "Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında 4.1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül twitter'dan paylaştığı mesajda "Geçmiş olsun. İlimizde de hissedilen depremle ilgili 112’ye gelen bir ihbar mevcut değildir Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" dedi.

YALOVA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Yalova Valisi Hülya Kaya twitter'dan paylaştığı mesajda "Şu an itibariyle 112 Acil Çağrı Merkezimize herhangi bir ihbar düşmemiş olup tarama çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.