ARA
Bist 100
7993,85
2,31%
Bist 100
Dolar/TL
29,0039
0,0787%
Dolar/TL
Euro/TL
31,5992
-1,0156%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0902
0,011%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1883,48
0,11%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Çınarcık'ta 4.1 büyüklüğünde deprem... İlk açıklamalar

Çınarcık'ta 4.1 büyüklüğünde deprem... İlk açıklamalar

Bu akşam Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Çınarcık (Yalova) olarak duyurdu. Deprem Yalova'nın yanı sıra İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

18 Aralık 2023 | 00:09
Son Güncellenme: 18 Aralık 2023 | 00:39
0
Çınarcık'ta 4.1 büyüklüğünde deprem... İlk açıklamalar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.53'te merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Marmara denizinde, Çınarcık ilçesinin 8,52 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 11,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Yalova Valisi Hülya Kaya, Çınarcık ilçesinde meydana gelen depremin il sınırları içerisinde hissedildiğini belirterek, 112 Acil Çağrı Merkezi ve ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde şu an için olumsuz bir ihbar alınmadığını ifade etti. Kaya, AFAD ve diğer kurumların sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

AFAD depremle ilgili şu bilgileri paylaştı:
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer: Marmara Denizi - [08.52 km] Çınarcık (Yalova)
Tarih: 2023-12-17
Saat: 23:53:52 TSİ
Enlem: 40.72167 N
Boylam: 29.09944 E
Derinlik: 11.18 km

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, twitter'dan paylaştığı mesajda "Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında 4.1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül twitter'dan paylaştığı mesajda "Geçmiş olsun. İlimizde de hissedilen depremle ilgili 112’ye gelen bir ihbar mevcut değildir Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" dedi.

YALOVA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Yalova Valisi Hülya Kaya twitter'dan paylaştığı mesajda "Şu an itibariyle 112 Acil Çağrı Merkezimize herhangi bir ihbar düşmemiş olup tarama çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1883,48 0,11%
  • ALTIN ONS 2019,83 0,08%
  • BIST 100 7993,85 2,31%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,0039 0,0787%
  • EURO/TURK LIRASI 31,5992 -1,0156%
  • EURO/USD 1,0902 0,011%
  • INGILIZ STERLINI 1,26864 -0,66749%
  • JAPON YENI 142,094 0,205%
  • KANADA DOLARI 1,33779 -0,19956%
  • RUS RUBLESI 90,45 1,084%
Günün En Çok Okunanları
Netflix filminde atıf yapılan 'Havana Sendromu' nedir?
20 araç vardı: 1 saatte 15 milyon 350 bin liraya satış
20 araç vardı: 1 saatte 15 milyon 350 bin liraya satış
Dolandırıcılık sandılar, gerçek çıktı: Taylor Swift'in siparişi satışları katladı
Dolandırıcılık sandılar, gerçek çıktı: Taylor Swift'in siparişi satışları katladı
Şehirler arası otobüslerde yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Şehirler arası otobüslerde yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Squid Game yarışmasının kazananı parayla ne yapacak?
Squid Game yarışmasının kazananı parayla ne yapacak?
Enerjisa Enerji deprem bölgesinde ekonomik kalkınmayı destekleyecek
Enerjisa Enerji deprem bölgesinde ekonomik kalkınmayı destekleyecek
QNB Finansbank Genel Müdürü Tan'dan 2023 ve 2024 yorumları
QNB Finansbank Genel Müdürü Tan'dan 2023 ve 2024 yorumları
İstanbul için iyi haber: 1 saatte yüzde 5,74 arttı
GERİ
İLERİ
Netflix filminde atıf yapılan 'Havana Sendromu' nedir?
20 araç vardı: 1 saatte 15 milyon 350 bin liraya satış
Dolandırıcılık sandılar, gerçek çıktı: Taylor Swift'in siparişi satışları katladı
Şehirler arası otobüslerde yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Squid Game yarışmasının kazananı parayla ne yapacak?
20 araç vardı: 1 saatte 15 milyon 350 bin liraya satış
Dolandırıcılık sandılar, gerçek çıktı: Taylor Swift'in siparişi satışları katladı
Şehirler arası otobüslerde yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Squid Game yarışmasının kazananı parayla ne yapacak?
Enerjisa Enerji deprem bölgesinde ekonomik kalkınmayı destekleyecek
Dolandırıcılık sandılar, gerçek çıktı: Taylor Swift'in siparişi satışları katladı
Şehirler arası otobüslerde yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Squid Game yarışmasının kazananı parayla ne yapacak?
Enerjisa Enerji deprem bölgesinde ekonomik kalkınmayı destekleyecek
QNB Finansbank Genel Müdürü Tan'dan 2023 ve 2024 yorumları
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL