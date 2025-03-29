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Çinli Chery'nin de yatırım planladığı yer

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş, Chery'nin yatırım planladığı OSB'de incelemelerde bulundu

29 Mart 2025 | 01:21
Son Güncellenme: 29 Mart 2025 | 01:23
Çinli Chery'nin de yatırım planladığı yer

Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesine gelen Muş ile Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yetkililerden bilgi aldı. Mehmet Muş, AA muhabirine, yaklaşık 4 milyon metrekare yeni OSB'nin, Samsun'un merkezdeki en büyük OSB olduğunu söyledi.

OSB'nin altyapı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını belirten Muş, "Yatırımcılara arazi tahsisleri başladı. En önemli üretim merkezi olacak. Deniz bağlantısı var. Şu an Türkiye gündemindeki yabancı yatırımcının da burada yeri ayrılmış vaziyette. Süreçler netleştikçe yerler verilecek ve yatırımlara başlanacak." dedi.

Muş, OSB'de fabrika yatırımına başlayan firmalar olduğunu dile getirerek, "Çok hızlı şekilde bazı yatırımcılar faaliyete geçiyor. Önümüzdeki yıl veya yıl sonuna doğru burada faaliyete geçecek olan firmalar olacaktır." ifadesini kullandı.

Eski Çarşamba Şeker Fabrikası'nın da Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKE) tahsisinin yapıldığını vurgulayan Muş, "Onlar da önemli bir yatırım yapacaklar. Şu an güvenlik yuvalarını yapıyorlar. Akabinde fabrikanın temel binalarını yapmaya başlayacaklar. Önümüzdeki yıl orası da faaliyete geçmiş olacak." şeklinde konuştu.


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Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 17 şirket
Tüpraş temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar ödenecek?
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