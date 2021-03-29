Oyak ve Tofaş’tan sonra Ford Otomotiv de, çip tedariki sıkıntısı nedeniyle Kocaeli’nde bulunan fabrikalarında 6 gün süreyle üretime ara vereceğini duyurdu.
Ford Otomotiv, dünya çapında otomobil üreticilerini etkileyen küresel çip tedariki krizinden dolayı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na üretimi durduracağına dair açıklama yaptı.
“Kocaeli yerleşkemizde yer alan Gölcük ve Yeniköy Fabrikalarımızda mikroçip kullanımının yoğun olduğu bazı parçaların yurtdışından tedarikinde yaşanan kısıtlar nedeniyle üretime 3 Nisan 2021’den 9 Nisan 2021 tarihine kadar altı gün süreyle ara verilecektir.” diyen Ford, üretime ara verilmesinin üretim ve satış adet tahminlerini etkilemesini beklemediklerini söyledi.
Oyak ve Tofaş da üretimi durdurmuştu
Oyak Renault 15-22 Mart’ta, Tofaş 19 Mart 2021 akşamı mesai bitiminden 5 Nisan 2021 tarihine kadar iki hafta süreyle fabrikada üretim faaliyetlerine ara verileceğini duyurmuştu.
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