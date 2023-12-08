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Citi'den resesyon uyarısı

Citi, yatırımcıların 2024'te resesyon beklemesi gerektiğini söyledi.

08 Aralık 2023 | 09:56
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Citi'den resesyon uyarısı

Bazı bankalar 2024'te bir "altın kilit" senaryosu bekliyor ancak Citi bunun o kadar da iyimser olmadığını söyledi. Wall Street firması resesyonun gelecek yılın ikinci çeyreğinde başlamasını bekliyor.

Andrew Hollenhorst Çarşamba günkü notunda, "İlk işaretler politika faiz oranlarında son iki yılda yaşanan hızlı artışın (ve enflasyonu düşürmek için faiz oranlarının bu seviyede tutulması gerektiğinin) gelecek yıl resesyona yol açacağını gösteriyor" diye yazdı.

Notta "Resesyon hesaba katıldığında bile çekirdek enflasyonun 2024'ün tamamı için yüzde 2 hedefinin üzerinde 'yapışkan' kalması muhtemel. Temel senaryomuzda Fed, Temmuz ayından itibaren gelecek yıl faiz oranlarını 100 baz puan indirecek" diye eklendi. (BloombergHT) 

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