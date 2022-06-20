“Ami modelimizi de Türkiye pazarına sunarken ne kadar doğru bir iş yaptığımızı aldığımız karşılıkla görüyoruz. Şehir içi mobilite çözümü Citroen Ami, ilk günden bu yana çok ciddi bir talep görüyor. Lansmanımızdan bu yana 400 adet kurumsal satış gerçekleştirmiştik. Perakende tarafında da ilk parti araçlarımızın online satış sistemimiz aracılığıyla 25 dakika içerisinde tükenmiş olması gelecekte bu modelin çok daha başarılı yerlere gelebileceğinin ve hedeflerimizin de üzerine çıkabileceğimizin bir göstergesi. Online kanallar üzerinden satışını gerçekleştirdiğimiz yüzde 100 elektrikli mobilite çözümümüz Ami’nin, ilk yılında önemli bir başarı elde ederek 1000 adet seviyelerinde toplam satışa ulaşmasını hedefliyoruz.”